Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте

27.09.2023

Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте

В среду, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост «с тяжелым сердцем», раскаявшись в том, что пригласил в канадский... 27.09.2023

В среду, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост «с тяжелым сердцем», раскаявшись в том, что пригласил в канадский парламент Ярослава Хунку (Гунько), 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина».«Чествование в парламенте причинило боль отдельным людям и сообществам, в том числе еврейской общине в Канаде и во всём мире, а также тем, кто пережил нацистские зверства в Польше и других странах. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия», — заявил Рота.Он не только пригласил Хунку, но и лично произнес перед парламентом и иностранными делегациями:«У нас в Палате сегодня украинский канадец, украино-канадский ветеран Второй мировой войны, кто воевал за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на 98-летний возраст. Он канадский герой, он украинский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо!»Зал встал, аплодируя. Овации поддержали члены парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, дипломатические миссии разных стран.Иностранные дипломаты, к слову, не сразу поняли, что произошло нечто скандальное: посол ФРГ в Канаде Сабина Шпарвассер, поддержавшая ветерана СС, ситуацию никак не прокомментировала, но МИД страны уже сегодня, в среду, дал довольно странное объяснение: она присутствовала при чествовании, но «не определила, что значит "воюющий с Красной армией"».Неожиданностью стала моментальная и резкая реакция со стороны восточноевропейских дипломатов:Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Хунки.Канадский депутат словацкого происхождения Мишель Ремпель Гарнер также выразила свое мнение:«Как председатель парламентской группы дружбы Канада — Словакия, я обязана отметить, что человек, который был признан в пятницу в парламенте, был частью подразделения, которое использовалось против Словацкого национального восстания, организованного словацким движением сопротивления во время Второй мировой войны.Это мое наследие! Части этой дивизии, в которой воевал этот человек, были отправлены на помощь в подавлении словацкого восстания. Боевые группы были сформированы для активного поиска и уничтожения участников сопротивления. А по словам словацкого историка Фремаля, члены дивизии помогали в антипартизанских репрессивных и террористических акциях, совершали убийства и другие бесчинства».Польские СМИНесмотря на призыв Чарнека, официально запрос об экстрадиции Хунки из Варшавы в Оттаву пока направлен не был, но польская пресса буквально взорвалась статьями о происшествии. Заголовок практически каждой из них начинается со слов «Нацист в парламенте Канады», а польский Институт национальной памяти начал проверку причастности Хунки к геноциду поляков в 1944 году.В комментарии изданию Interia Wydarzenia его пресс-секретарь Рафал Лешкевич рассказал, что речь идет о массовом убийстве в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года. Сейчас это территория Украины — село Золочевского района Львовской области. В 2005 году президенты Польши и Украины — Лех Качинский и Виктор Ющенко открыли мемориал на месте резни в поселке.В Гуте Пеняцкой были заживо сожжены около тысячи местных жителей — в большинстве своем этнические поляки и евреи. Сожжение, под руководством немецкого командования, проводили каратели дивизии СС «Галичина». Памятник был открыт на месте сожженного с людьми костела и не раз становился объектом нападения вандалов: его обливали краской, старались разрушить и даже взрывали.«Это расследование ведет Отраслевая комиссия по преступлениям против польской нации в Кракове. Преступление 28 февраля 1944 года было самым крупным преступлением, совершенным СС "Галичина"», — рассказал прессе Лешкевич.Подразделение, в котором служил Хунка, по его словам, также подозревается в массовых убийствах в Иваничах, Ходачкув-Вельках, Прегориле и Смолигуве. Институт занимается изучение документов и поиском фамилии Хунки-Гунько в качестве фигуранта этих преступлений.Издание Pravda.PL сравнивает историю Хунки с биографией Ивана Демьянюка — этнического украинца, коллаборациониста, служившего охранником в концлагерях Треблинка, Собибор и Майданек. После войны он бежал в США, скрыв свою биографию, однако позже был осужден в Германии и Испании. История Демьянюка, впрочем, закончилась не правосудием, а апелляцией и немецким пансионатом для пожилых людей, где он благополучно дожил последние годы жизни, несмотря на многочисленные доказанные преступления.Канадские СМИВсе официальные лица в Канаде, включая Трюдо, единогласно обвинили в произошедшем «недоразумении» лично Роту, осветив ситуацию таким образом, словно он единолично обманул весь парламент, Трюдо и Зеленского. Впрочем, находятся оправдания и ему: в эфире телеканала CBS собеседник ведущей уверенно заявляет:Ключевые СМИ, такие как The National Post и The Canadian Press накануне написали о происшествии сухо и информативно, хотя уже в среду на главной странице The National Postпоявилась статья: «Скандал с нацистом в парламенте стал "хедлайн-историей" для российских пропагандистских новостей».Старший научный сотрудник Института Макдональда-Лориера Маркус Колга рассказал изданию, что «Россия использует эту историю в своих целях».«Они не только агрессивно усиливают факты, прискорбные факты... Даже фабрикуют изображения, чтобы нанести дополнительный ущерб репутации Канады, используя этот инцидент», — сказал он.Впрочем, накануне ему заочно ответил американский предприниматель Илон Маск, комментируя канадский скандал:«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией».Категоричный и однозначный материал был опубликован на сайте канадской еврейской правозащитной организации B'nai Brith Canada:«Более чем возмутительно, что парламент таким образом чествует ветерана преступного нацистского подразделения. Канадские солдаты сражались и умирали, чтобы избавить мир от зла нацистской жестокости.Мы понимаем, что наше правительство вскоре извинится перед канадцами за этот скандал. Однако не будут приняты извинения, в которых общественность не получит подробного объяснения того, как такое могло произойти в самом сердце нашей демократии. Это позорно.Мы — принципиальный низовой голос, призванный искоренять расизм, антисемитизм и ненависть во всех их формах, защищать права маргиналов и обеспечивать основные человеческие потребности членов нашей общины».Кто такой Хунка на самом делеОтдельные польские СМИ без стеснения использую украинский вариант «почетного ветерана», вызвавшего международный скандал — Гунько. Тем не менее информации о нем действительно мало.На сайте Центра Симона Визенталя (изучающем холокост) сказано:«Ярослав Хунка, 98-летний иммигрант из Украины, был представлен спикером Палаты общин как "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны"... При этом был проигнорирован ужасающий факт, что Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, нацистском военном подразделении, преступления которого против человечности хорошо задокументированы.Тот факт, что ветеран, служивший в нацистском подразделении, был приглашен в парламент и удостоился бурных аплодисментов, просто шокирует. Необходимо принести извинения каждому человеку, пережившему Холокост, и ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов, и объяснить, как этот человек попал в канадский парламент и получил признание спикера палаты и бурные аплодисменты».Российские источники сообщают, что родился Гунько в Урмане (польская территория до 1939-го года, сейчас — Тернопольская область Украины), а в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС (1-ю Галицкую), она же «Галичина», вступил добровольно в 1943 году. Проходил обучение в Мюнхене и Нойхаммере, а с 1944 года воевал против Советской Армии.Как ему удалось избежать наказания — неизвестно, однако после войны Гунько поселился в Великобритании, а затем эмигрировал в Канаду, где стал инспектором авиационной компании De Havilland, сообщает «Российская газета».Публикуют также некоторые из его публичных заявлений: в своем блоге он сравнил украинских националистов с евреями, которые были вынуждены скитаться годами до образования национального государства; а в интервью телеканалу CTV News, уже после начала военных действий на Украине, заявил:«Разрушения просто невероятны, но на их восстановление потребуются годы и годы... Но украинцы победят, и благослови Господь Украину, и я молюсь за это».

Мария Лихограй

Мария Лихограй

Мария Лихограй

