Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
16:58 27.09.2023 (обновлено: 18:08 27.09.2023)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
В среду, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост «с тяжелым сердцем», раскаявшись в том, что пригласил в канадский парламент Ярослава Хунку (Гунько), 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина».
«Чествование в парламенте причинило боль отдельным людям и сообществам, в том числе еврейской общине в Канаде и во всём мире, а также тем, кто пережил нацистские зверства в Польше и других странах. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия», — заявил Рота.
Он не только пригласил Хунку, но и лично произнес перед парламентом и иностранными делегациями:
«У нас в Палате сегодня украинский канадец, украино-канадский ветеран Второй мировой войны, кто воевал за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на 98-летний возраст. Он канадский герой, он украинский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо!»
Зал встал, аплодируя. Овации поддержали члены парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, дипломатические миссии разных стран.
Иностранные дипломаты, к слову, не сразу поняли, что произошло нечто скандальное: посол ФРГ в Канаде Сабина Шпарвассер, поддержавшая ветерана СС, ситуацию никак не прокомментировала, но МИД страны уже сегодня, в среду, дал довольно странное объяснение: она присутствовала при чествовании, но «не определила, что значит "воюющий с Красной армией"».
Неожиданностью стала моментальная и резкая реакция со стороны восточноевропейских дипломатов:
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Хунки.
«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС "Галичина" в присутствии президента Зеленского, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу».
Канадский депутат словацкого происхождения Мишель Ремпель Гарнер также выразила свое мнение:
«Как председатель парламентской группы дружбы Канада — Словакия, я обязана отметить, что человек, который был признан в пятницу в парламенте, был частью подразделения, которое использовалось против Словацкого национального восстания, организованного словацким движением сопротивления во время Второй мировой войны.
Это мое наследие! Части этой дивизии, в которой воевал этот человек, были отправлены на помощь в подавлении словацкого восстания. Боевые группы были сформированы для активного поиска и уничтожения участников сопротивления.
А по словам словацкого историка Фремаля, члены дивизии помогали в антипартизанских репрессивных и террористических акциях, совершали убийства и другие бесчинства».
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Польские СМИ
Несмотря на призыв Чарнека, официально запрос об экстрадиции Хунки из Варшавы в Оттаву пока направлен не был, но польская пресса буквально взорвалась статьями о происшествии.
Заголовок практически каждой из них начинается со слов «Нацист в парламенте Канады», а польский Институт национальной памяти начал проверку причастности Хунки к геноциду поляков в 1944 году.
В комментарии изданию Interia Wydarzenia его пресс-секретарь Рафал Лешкевич рассказал, что речь идет о массовом убийстве в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года. Сейчас это территория Украины — село Золочевского района Львовской области.
В 2005 году президенты Польши и Украины — Лех Качинский и Виктор Ющенко открыли мемориал на месте резни в поселке.
В Гуте Пеняцкой были заживо сожжены около тысячи местных жителей — в большинстве своем этнические поляки и евреи. Сожжение, под руководством немецкого командования, проводили каратели дивизии СС «Галичина». Памятник был открыт на месте сожженного с людьми костела и не раз становился объектом нападения вандалов: его обливали краской, старались разрушить и даже взрывали.
«Это расследование ведет Отраслевая комиссия по преступлениям против польской нации в Кракове. Преступление 28 февраля 1944 года было самым крупным преступлением, совершенным СС "Галичина"», — рассказал прессе Лешкевич.
Подразделение, в котором служил Хунка, по его словам, также подозревается в массовых убийствах в Иваничах, Ходачкув-Вельках, Прегориле и Смолигуве. Институт занимается изучение документов и поиском фамилии Хунки-Гунько в качестве фигуранта этих преступлений.
Издание Pravda.PL сравнивает историю Хунки с биографией Ивана Демьянюка — этнического украинца, коллаборациониста, служившего охранником в концлагерях Треблинка, Собибор и Майданек. После войны он бежал в США, скрыв свою биографию, однако позже был осужден в Германии и Испании.
История Демьянюка, впрочем, закончилась не правосудием, а апелляцией и немецким пансионатом для пожилых людей, где он благополучно дожил последние годы жизни, несмотря на многочисленные доказанные преступления.
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Канадские СМИ
Все официальные лица в Канаде, включая Трюдо, единогласно обвинили в произошедшем «недоразумении» лично Роту, осветив ситуацию таким образом, словно он единолично обманул весь парламент, Трюдо и Зеленского.
Впрочем, находятся оправдания и ему: в эфире телеканала CBS собеседник ведущей уверенно заявляет:
«В последние месяцы поддержка Украины кажется нам очевидной и бесспорной, а в интернете о Хунке не было никакой подробной информации. В парламенте действительно могли ничего не знать».
Ключевые СМИ, такие как The National Post и The Canadian Press накануне написали о происшествии сухо и информативно, хотя уже в среду на главной странице The National Postпоявилась статья: «Скандал с нацистом в парламенте стал "хедлайн-историей" для российских пропагандистских новостей».
Старший научный сотрудник Института Макдональда-Лориера Маркус Колга рассказал изданию, что «Россия использует эту историю в своих целях».
«Они не только агрессивно усиливают факты, прискорбные факты... Даже фабрикуют изображения, чтобы нанести дополнительный ущерб репутации Канады, используя этот инцидент», — сказал он.
Колга уверен, что если бы не «усилия российских пропагандистов, Канада отошла бы от этой истории уже спустя пару дней».
Впрочем, накануне ему заочно ответил американский предприниматель Илон Маск, комментируя канадский скандал:
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией».
Категоричный и однозначный материал был опубликован на сайте канадской еврейской правозащитной организации B'nai Brith Canada:
«Более чем возмутительно, что парламент таким образом чествует ветерана преступного нацистского подразделения. Канадские солдаты сражались и умирали, чтобы избавить мир от зла нацистской жестокости.
Мы понимаем, что наше правительство вскоре извинится перед канадцами за этот скандал. Однако не будут приняты извинения, в которых общественность не получит подробного объяснения того, как такое могло произойти в самом сердце нашей демократии. Это позорно.
Мы — принципиальный низовой голос, призванный искоренять расизм, антисемитизм и ненависть во всех их формах, защищать права маргиналов и обеспечивать основные человеческие потребности членов нашей общины».
Кто такой Хунка на самом деле
Отдельные польские СМИ без стеснения использую украинский вариант «почетного ветерана», вызвавшего международный скандал — Гунько. Тем не менее информации о нем действительно мало.
На сайте Центра Симона Визенталя (изучающем холокост) сказано:
«Ярослав Хунка, 98-летний иммигрант из Украины, был представлен спикером Палаты общин как "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны"... При этом был проигнорирован ужасающий факт, что Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, нацистском военном подразделении, преступления которого против человечности хорошо задокументированы.
Тот факт, что ветеран, служивший в нацистском подразделении, был приглашен в парламент и удостоился бурных аплодисментов, просто шокирует. Необходимо принести извинения каждому человеку, пережившему Холокост, и ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов, и объяснить, как этот человек попал в канадский парламент и получил признание спикера палаты и бурные аплодисменты».
Российские источники сообщают, что родился Гунько в Урмане (польская территория до 1939-го года, сейчас — Тернопольская область Украины), а в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС (1-ю Галицкую), она же «Галичина», вступил добровольно в 1943 году. Проходил обучение в Мюнхене и Нойхаммере, а с 1944 года воевал против Советской Армии.
Как ему удалось избежать наказания — неизвестно, однако после войны Гунько поселился в Великобритании, а затем эмигрировал в Канаду, где стал инспектором авиационной компании De Havilland, сообщает «Российская газета».
Публикуют также некоторые из его публичных заявлений: в своем блоге он сравнил украинских националистов с евреями, которые были вынуждены скитаться годами до образования национального государства; а в интервью телеканалу CTV News, уже после начала военных действий на Украине, заявил:
«Разрушения просто невероятны, но на их восстановление потребуются годы и годы... Но украинцы победят, и благослови Господь Украину, и я молюсь за это».