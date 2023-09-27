https://ukraina.ru/20230927/1049737226.html
"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС
"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС - 27.09.2023 Украина.ру
"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-09-27T16:31
2023-09-27T16:31
2023-09-27T16:31
видео
ростислав ищенко
япония
южная корея
чарльз дарвин
херсон
революция
россия
санкции
ес
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00:30 - Какие успехи были достигнуты Россией за 32 года? 02:55 – О возможностях Японии и Южной Кореи; 07:40 – Почему ЕС больше не вводит санкционные пакеты против России? 11:50 - Были ли у руководства большевистской партии планы по уничтожению русской нации и государства для достижения своих целей в мировой революции? 17:05 – О сценариях заключения мира; 30:35 – Взгляд на теорию Дарвина; 41:15 - Возможна ли была индустриализация России не революционным путем, а эволюционным? 56:55 - Прогноз по освобождению Херсона.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, япония, южная корея, чарльз дарвин, херсон, революция, россия, санкции, ес, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Япония, Южная Корея, Чарльз Дарвин, Херсон, революция, Россия, санкции, ЕС
"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:30 - Какие успехи были достигнуты Россией за 32 года?
02:55 – О возможностях Японии и Южной Кореи;
07:40 – Почему ЕС больше не вводит санкционные пакеты против России?
11:50 - Были ли у руководства большевистской партии планы по уничтожению русской нации и государства для достижения своих целей в мировой революции?
17:05 – О сценариях заключения мира;
30:35 – Взгляд на теорию Дарвина;
41:15 - Возможна ли была индустриализация России не революционным путем, а эволюционным?
56:55 - Прогноз по освобождению Херсона.