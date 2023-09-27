https://ukraina.ru/20230927/1049737226.html

"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС

"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС - 27.09.2023 Украина.ру

"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-09-27T16:31

2023-09-27T16:31

2023-09-27T16:31

видео

ростислав ищенко

япония

южная корея

чарльз дарвин

херсон

революция

россия

санкции

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049736621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9225b24f308b35c0d9b08644f220729d.jpg

00:30 - Какие успехи были достигнуты Россией за 32 года? 02:55 – О возможностях Японии и Южной Кореи; 07:40 – Почему ЕС больше не вводит санкционные пакеты против России? 11:50 - Были ли у руководства большевистской партии планы по уничтожению русской нации и государства для достижения своих целей в мировой революции? 17:05 – О сценариях заключения мира; 30:35 – Взгляд на теорию Дарвина; 41:15 - Возможна ли была индустриализация России не революционным путем, а эволюционным? 56:55 - Прогноз по освобождению Херсона.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, япония, южная корея, чарльз дарвин, херсон, революция, россия, санкции, ес, видео