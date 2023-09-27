https://ukraina.ru/20230927/1049735757.html
Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада
Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада - 27.09.2023 Украина.ру
Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада
Ракеты якобы нужны Киеву для того, чтобы уничтожить заводы, на которых производятся иранские беспилотники для нужд ВС РФ
2023-09-27T16:13
2023-09-27T16:13
2023-09-27T16:13
новости
иран
сирия
беспилотники
украина
удары
ракеты
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Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства. Об этом говорится в секретном документе, который украинские власти направили своим западным союзникам, сообщает 27 сентября британская газета Guardian.В 47-страничном документе, который правительство Украины направило странам G7 в августе этого года, утверждается, что с мая по июль было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии, пишет издание."Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", — цитирует Guardian сообщение украинского правительства.Согласно документу, Иран диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск. Также производство беспилотников перемещается в Алабугу (особая экономическая зона в России), где дроны производятся на базе компонентов, предоставляемых Тегераном, утверждают в Киеве.Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета."Далее документе говорится: "Вышеуказанное может быть осуществлено украинскими силами обороны, если партнеры предоставят необходимые средства поражения"", - цитирует Guardian предложение украинского правительства.
https://ukraina.ru/20230910/1049273097.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сирия, беспилотники, украина, удары, ракеты
Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада
Ракеты якобы нужны Киеву для того, чтобы уничтожить заводы, на которых производятся иранские беспилотники для нужд ВС РФ
Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства. Об этом говорится в секретном документе, который украинские власти направили своим западным союзникам, сообщает 27 сентября британская газета Guardian.
В 47-страничном документе, который правительство Украины направило странам G7 в августе этого года, утверждается, что с мая по июль было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии, пишет издание.
"Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", — цитирует Guardian сообщение украинского правительства.
Согласно документу, Иран диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск. Также производство беспилотников перемещается в Алабугу (особая экономическая зона в России), где дроны производятся на базе компонентов, предоставляемых Тегераном, утверждают в Киеве.
Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета.
"Далее документе говорится: "Вышеуказанное может быть осуществлено украинскими силами обороны, если партнеры предоставят необходимые средства поражения"", - цитирует Guardian предложение украинского правительства.