https://ukraina.ru/20230927/1049735757.html

Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада

Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада - 27.09.2023 Украина.ру

Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада

Ракеты якобы нужны Киеву для того, чтобы уничтожить заводы, на которых производятся иранские беспилотники для нужд ВС РФ

2023-09-27T16:13

2023-09-27T16:13

2023-09-27T16:13

новости

иран

сирия

беспилотники

украина

удары

ракеты

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Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства. Об этом говорится в секретном документе, который украинские власти направили своим западным союзникам, сообщает 27 сентября британская газета Guardian.В 47-страничном документе, который правительство Украины направило странам G7 в августе этого года, утверждается, что с мая по июль было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии, пишет издание."Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", — цитирует Guardian сообщение украинского правительства.Согласно документу, Иран диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск. Также производство беспилотников перемещается в Алабугу (особая экономическая зона в России), где дроны производятся на базе компонентов, предоставляемых Тегераном, утверждают в Киеве.Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета."Далее документе говорится: "Вышеуказанное может быть осуществлено украинскими силами обороны, если партнеры предоставят необходимые средства поражения"", - цитирует Guardian предложение украинского правительства.

https://ukraina.ru/20230910/1049273097.html

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новости, иран, сирия, беспилотники, украина, удары, ракеты