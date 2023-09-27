Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Если Америка хочет сменить Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены и США предложат свой вариант компромисса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
Зачистки украинской власти невозможно делать, пока идут военные действия. И то, что США нацелились на зачистку верхушки означает, что к весне следующего года они собираются прекратить боевые действия, рассказал Зубец.
Опыт революции 1917 года показывает, что невозможно одновременно вести войну и проводить революцию и реформы. Если Америка готовится сменить Владимира Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены, добавил эксперт.
"Не факт, что Россия на него (заморозку конфликта на Украине - Ред.) пойдет. Но войну можно закончить формально или неформально, заморозив военные действия. Это будет означать, что из армии высвободится огромное количество фронтовиков. Эти ветераны и будут рабочей силой, которая станет зачищать власть", - подчеркнул Зубец.
Недовольство украинских солдат тем, что происходит в тылу - огромное. Когда они вернутся с фронта домой, властям остаётся только бежать. Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в украинском обществе и за ним есть реальные силы, способные зачистить украинскую верхушку, заключил собеседник издания.
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