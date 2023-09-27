https://ukraina.ru/20230927/1049713637.html

Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине

Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине - 27.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине

Если Америка хочет сменить Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены и США предложат свой вариант компромисса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец

2023-09-27T07:23

2023-09-27T07:23

2023-09-27T07:23

новости

украина

сша

заморозка

владимир зеленский

валерий залужный

всу

конфликт

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Зачистки украинской власти невозможно делать, пока идут военные действия. И то, что США нацелились на зачистку верхушки означает, что к весне следующего года они собираются прекратить боевые действия, рассказал Зубец.Опыт революции 1917 года показывает, что невозможно одновременно вести войну и проводить революцию и реформы. Если Америка готовится сменить Владимира Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены, добавил эксперт.Недовольство украинских солдат тем, что происходит в тылу - огромное. Когда они вернутся с фронта домой, властям остаётся только бежать. Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в украинском обществе и за ним есть реальные силы, способные зачистить украинскую верхушку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049706400.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, заморозка, владимир зеленский, валерий залужный, всу, конфликт