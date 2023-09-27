Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16 - 27.09.2023 Украина.ру
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Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16
Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16 - 27.09.2023 Украина.ру
Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16
Ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе был "пристрелкой" перед передачей Украине истребителей F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:10
2023-09-27T07:10
новости
истребители
аэродромы
f-16
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Когда ВСУ бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма, то эти удары нужно расценивать как пристрелку. Когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для ВС РФ значительно большую угрозу, рассказал Самойлов.Аэродром Долгинцево под Кривым Рогом долгое время был выведен из эксплуатации, потому что находился очень близко от линии фронта. Украина возобновила его работу именно потому, что она готовится к получению F-16. Российские военные разведали это и нанесли удар по базирующейся там стратегической авиации, добавил эксперт.Противник не может засечь российское вооружение, потому что ВС РФ используют дыры в украинском ПВО. У ВСУ делают на территории Крыма то же самое. С обеих сторон подобные удары являются репетицией перед применением более серьезного вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, истребители, аэродромы, f-16, удары, бпла, ракеты, вс рф, всу, сво
Новости, истребители, аэродромы, F-16, удары, БПЛА, ракеты, ВС РФ, ВСУ, СВО

Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16

07:10 27.09.2023
 
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Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе был "пристрелкой" перед передачей Украине истребителей F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Когда ВСУ бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма, то эти удары нужно расценивать как пристрелку. Когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для ВС РФ значительно большую угрозу, рассказал Самойлов.
Аэродром Долгинцево под Кривым Рогом долгое время был выведен из эксплуатации, потому что находился очень близко от линии фронта. Украина возобновила его работу именно потому, что она готовится к получению F-16. Российские военные разведали это и нанесли удар по базирующейся там стратегической авиации, добавил эксперт.
"Пока же стороны наносят удары легкими и дешевыми БПЛА. Мы же видели, что и в Харькове над бронетанковым заводом, и над аэродромом в Долгинцево российские дроны висели без всяких проблем. Не видно, чтобы по ним вела огонь украинская ПВО", - подчеркнул Самойлов.
Противник не может засечь российское вооружение, потому что ВС РФ используют дыры в украинском ПВО. У ВСУ делают на территории Крыма то же самое. С обеих сторон подобные удары являются репетицией перед применением более серьезного вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Вчера, 04:37
Владимир Ераносян: Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моряУ ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиистребителиаэродромыF-16ударыБПЛАракетыВС РФВСУСВО
 
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