https://ukraina.ru/20230925/1049679297.html

ЕС призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а КНДР - прекратить ядерные разработки

ЕС призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а КНДР - прекратить ядерные разработки - 25.09.2023 Украина.ру

ЕС призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а КНДР - прекратить ядерные разработки

Также в ЕС призвали членов агентства регулярно оплачивать взносы на финансирование деятельности МАГАТЭ

2023-09-25T16:00

2023-09-25T16:00

2023-09-25T16:00

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Евросоюз призывает Иран "серьезно и последовательно" работать с МАГАТЭ на урегулировании всех нерешенных вопросов и гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сделанном на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 25 сентября.В сообщении подчеркивается намерение ЕС и впредь "инвестировать дипломатические и политические средства" в обеспечение того, чтобы Иран не приобрел ядерное оружие.В ЕС выразили сожаление по поводу того, что Иран не предпринял необходимых шагов для возвращения к своим ядерным обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (ВСПД), а вместо этого государство в одностороннем порядке отозвало кандидатуры новых опытных инспекторов МАГАТЭ."Для восстановления доверия необходимы конкретные и последовательные шаги по ядерной деэскалации", - отметили в ЕС, призывая Иран допустить инспекторов агентства к своим ядерным объектам.В заявлении в том числе говорится о серьезной обеспокоенности ЕС непрекращающейся деятельностью КНДР в области разработки ядерных баллистических ракет, что является "явным нарушением соответствующих резолюций СБ ООН"."ЕС настоятельно призывает КНДР провести содержательные дискуссии со всеми сторонами в целях создания основы для устойчивого мира и безопасности и предпринять шаги, направленные на достижение полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркивают в Брюсселе.Представитель ЕС, выступающий на заседании, высоко оценил "твердую приверженность МАГАТЭ гендерному равенству" и призывал секретариат агентства "продолжать свои усилия по достижению гендерного паритета и учету гендерной проблематики в программах и проектах".При этом в ЕС высказали серьезную обеспокоенность проблемой ликвидности, с которой МАГАТЭ сталкивается из-за задержек перечисления взносов от государств-членов."Мы призываем все государства-члены сделать все возможное для обеспечения устойчивого и предсказуемого финансирования, с тем чтобы Агентство могло продолжать свою важнейшую работу", - подчеркивается в заявлении Евросоюза.Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном – "в любое время и без предварительных условий", чтобы способствовать разрядке в регионе Восточной Азии.

https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html

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новости, магатэ, ес, финансирование, кндр, иран, ядерная программа