Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат - 25.09.2023 Украина.ру
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Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат
Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат - 25.09.2023 Украина.ру
Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат
Яцек Сариуш-Вольский считает, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе
2023-09-25T15:11
2023-09-25T15:11
новости
польша
германия
россия
украина
европа
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Германия планирует взять под контроль европейский континент через стратегический альянс с Россией. Об этом депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский рассказал 25 сентября в интервью Brussels Signal.В рамках этой секретной стратегии доминирования Германия "поощряет" напряженность между Польшей и Украиной, полагает депутат.Сариуш-Вольский считает, что Германия хотела бы чтобы в Европейский союз вошла Россия. В таком расширенном союзе государства поменьше не смогли бы возражать "берлинскому гегемону", отмечает он."Долгая игра Германии включает превращение ЕС в супергосударство", — рассказал Сариуш-Вольский.В этой Европе, которая будет распространятся "от Лиссабона до Владивостока", Германия вернется к сотрудничеству с Россией, допускает депутат.По его словам, данная стратегия предполагает, что в будущем США будут оттеснены на второй план, Россия получит влияние, а Центральная и Восточная Европа останется зажатой между этими двумя сверхдержавами.Такая ситуация была бы противоположна основополагающему акту евроатлантического сообщества, чей смысл состоял в том, что "немцы падают, американцы входят, русские уходят", рассказал Сариуш-Вольский. Вместо этого "это будут американцы, русские и немцы", добавил он.Депутат из Польши обвинил Германию в том, что она "все время играет в скрытую игру на руку России" и что Берлин хочет, чтобы Украина уступила территорию России в обмен на мир.
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новости, польша, германия, россия, украина, европа
Новости, Польша, Германия, Россия, Украина, Европа

Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат

15:11 25.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Яцек Сариуш-Вольский считает, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе
Германия планирует взять под контроль европейский континент через стратегический альянс с Россией. Об этом депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский рассказал 25 сентября в интервью Brussels Signal.
В рамках этой секретной стратегии доминирования Германия "поощряет" напряженность между Польшей и Украиной, полагает депутат.
Сариуш-Вольский считает, что Германия хотела бы чтобы в Европейский союз вошла Россия. В таком расширенном союзе государства поменьше не смогли бы возражать "берлинскому гегемону", отмечает он.
"Долгая игра Германии включает превращение ЕС в супергосударство", — рассказал Сариуш-Вольский.
В этой Европе, которая будет распространятся "от Лиссабона до Владивостока", Германия вернется к сотрудничеству с Россией, допускает депутат.
По его словам, данная стратегия предполагает, что в будущем США будут оттеснены на второй план, Россия получит влияние, а Центральная и Восточная Европа останется зажатой между этими двумя сверхдержавами.
Такая ситуация была бы противоположна основополагающему акту евроатлантического сообщества, чей смысл состоял в том, что "немцы падают, американцы входят, русские уходят", рассказал Сариуш-Вольский. Вместо этого "это будут американцы, русские и немцы", добавил он.
Депутат из Польши обвинил Германию в том, что она "все время играет в скрытую игру на руку России" и что Берлин хочет, чтобы Украина уступила территорию России в обмен на мир.
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