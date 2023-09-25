https://ukraina.ru/20230925/1049677146.html

Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат

Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат - 25.09.2023 Украина.ру

Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат

Яцек Сариуш-Вольский считает, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе

2023-09-25T15:11

2023-09-25T15:11

2023-09-25T15:11

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Германия планирует взять под контроль европейский континент через стратегический альянс с Россией. Об этом депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский рассказал 25 сентября в интервью Brussels Signal.В рамках этой секретной стратегии доминирования Германия "поощряет" напряженность между Польшей и Украиной, полагает депутат.Сариуш-Вольский считает, что Германия хотела бы чтобы в Европейский союз вошла Россия. В таком расширенном союзе государства поменьше не смогли бы возражать "берлинскому гегемону", отмечает он."Долгая игра Германии включает превращение ЕС в супергосударство", — рассказал Сариуш-Вольский.В этой Европе, которая будет распространятся "от Лиссабона до Владивостока", Германия вернется к сотрудничеству с Россией, допускает депутат.По его словам, данная стратегия предполагает, что в будущем США будут оттеснены на второй план, Россия получит влияние, а Центральная и Восточная Европа останется зажатой между этими двумя сверхдержавами.Такая ситуация была бы противоположна основополагающему акту евроатлантического сообщества, чей смысл состоял в том, что "немцы падают, американцы входят, русские уходят", рассказал Сариуш-Вольский. Вместо этого "это будут американцы, русские и немцы", добавил он.Депутат из Польши обвинил Германию в том, что она "все время играет в скрытую игру на руку России" и что Берлин хочет, чтобы Украина уступила территорию России в обмен на мир.

https://ukraina.ru/20230925/1049657085.html

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