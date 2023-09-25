Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру
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Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ
Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру
Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ
Российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили 25 сентября в Минобороны РФ
2023-09-25T15:11
2023-09-25T15:11
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наемники
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Все объекты поражены, цель удара достигнута, добавили в Минобороны РФ.23 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.Удары были нанесены по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников.Также российские военнослужащие на прошлой неделе уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, иностранные наемники, наемники, всу, удар
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, иностранные наемники, наемники, ВСУ, удар

Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ

15:11 25.09.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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Российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили 25 сентября в Минобороны РФ
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Все объекты поражены, цель удара достигнута, добавили в Минобороны РФ.
23 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.
Удары были нанесены по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников.
Также российские военнослужащие на прошлой неделе уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.
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