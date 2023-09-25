https://ukraina.ru/20230925/1049668759.html

В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте Канады

В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте Канады - 25.09.2023 Украина.ру

В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте Канады

Польша никогда не согласится с обелением нацистов и ждет извинений за чествование в парламенте Канады украинского националиста, члену дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунка. Такое заявление сделал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Соответствующий пост он разместил 25 сентября на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-09-25T13:01

2023-09-25T13:01

2023-09-25T13:01

новости

канада

дивизия сс "галичина"

польша

варшава

нацисты

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На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.

https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html

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новости, канада, дивизия сс "галичина", польша, варшава, нацисты