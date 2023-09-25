В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте Канады
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Польша никогда не согласится с обелением нацистов и ждет извинений за чествование в парламенте Канады украинского националиста, члену дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунка. Такое заявление сделал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Соответствующий пост он разместил 25 сентября на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"Руководство Канады и Украины 22 сентября в Палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", - заявил Дзельский.
© © Кадр трансляции телеканала CTV News
© © Кадр трансляции телеканала CTV News
© Витольд Дзельский/сеть Х
© Витольд Дзельский/сеть Х
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
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