https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html
Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ
Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ - 25.09.2023 Украина.ру
Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ
Лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась пригрозил расправой депутатам Верховной рады Украины, если они не проголосуют за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 25 сентября сообщил канал RT
2023-09-25T10:54
2023-09-25T10:54
2023-09-25T10:54
новости
новости украины
упц
евгений карась
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103046/07/1030460799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b35eaf93b9ee6bfe277f577bd814a3e3.jpg
Таким образом он отреагировал на сомнения главы парламента Украины Руслана Стефанчука, что для ограничения деятельности УПЦ не найдутся необходимые 226 голосов.За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Храмы продолжают обыскивать, священников судят за "связи с русским миром", а на тех, кого еще не успели арестовать за "неправильную" веру, "судят" местные "патриоты", избивая и даже убивая священнослужителей.Одним из самых громких конфликтов между паствой УПЦ и киевским режимом произошел из-за судьбы Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины сообщил о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.Наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.В конце августа в Верховной раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Автором этой инициативы выступил депутат от фрак3ции "Голос" Юлия Клименко.Однако в воскресенье, 24 сентября, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете деятельности канонической пока выноситься не будет, так как такое голосование наверняка не наберет нужного количества голосов, и тогда столь "нужный и полезный" законопроект будет провален.*Признана в РФ террористической организацией
https://ukraina.ru/20230925/1049661837.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103046/07/1030460799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07785e64b41ffef77d5f700d1b23dfcc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, упц, евгений карась, депутаты
Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ
Лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась пригрозил расправой депутатам Верховной рады Украины, если они не проголосуют за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 25 сентября сообщил канал RT
"На всех меня, конечно, не хватит, но пример подам. Страна дальше поддержит", - заявил Карась, потребовав предоставить ему списки и фамилии тех, кто выступает против запрета.
Таким образом он отреагировал на сомнения главы парламента Украины Руслана Стефанчука, что для ограничения деятельности УПЦ не найдутся необходимые 226 голосов.
За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Храмы продолжают обыскивать, священников судят за "связи с русским миром", а на тех, кого еще не успели арестовать за "неправильную" веру, "судят" местные "патриоты", избивая и даже убивая священнослужителей.
Одним из самых громких конфликтов между паствой УПЦ и киевским режимом произошел из-за судьбы Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины сообщил о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.
Наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
В конце августа в Верховной раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Автором этой инициативы выступил депутат от фрак3ции "Голос" Юлия Клименко.
Однако в воскресенье, 24 сентября, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете деятельности канонической пока выноситься не будет, так как такое голосование наверняка не наберет нужного количества голосов, и тогда столь "нужный и полезный" законопроект будет провален.
*Признана в РФ террористической организацией