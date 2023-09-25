https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html

Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ

Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ - 25.09.2023 Украина.ру

Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ

Лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась пригрозил расправой депутатам Верховной рады Украины, если они не проголосуют за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 25 сентября сообщил канал RT

2023-09-25T10:54

2023-09-25T10:54

2023-09-25T10:54

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Таким образом он отреагировал на сомнения главы парламента Украины Руслана Стефанчука, что для ограничения деятельности УПЦ не найдутся необходимые 226 голосов.За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Храмы продолжают обыскивать, священников судят за "связи с русским миром", а на тех, кого еще не успели арестовать за "неправильную" веру, "судят" местные "патриоты", избивая и даже убивая священнослужителей.Одним из самых громких конфликтов между паствой УПЦ и киевским режимом произошел из-за судьбы Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины сообщил о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.Наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.В конце августа в Верховной раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Автором этой инициативы выступил депутат от фрак3ции "Голос" Юлия Клименко.Однако в воскресенье, 24 сентября, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете деятельности канонической пока выноситься не будет, так как такое голосование наверняка не наберет нужного количества голосов, и тогда столь "нужный и полезный" законопроект будет провален.*Признана в РФ террористической организацией

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