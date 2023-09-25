https://ukraina.ru/20230925/1049663620.html

Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов

Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов - 25.09.2023 Украина.ру

Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов

Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты "Коммерсантъ" 25 сентября. Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.)

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

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заморозка

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Это первый официально известный случай выдачи разрешения на разблокировку по коллективной заявке. Ранее Минфин Бельгии уже выдавал лицензии на разблокировку активов, однако только по индивидуальным заявкам физлиц и юрлиц.Уточняется, что большая часть полученных индивидуальных лицензий касается заявителей, которые имеют "европейское присутствие" - паспорт государства-члена ЕС или ВНЖ/ПМЖ в одном из государств союза.Также ранее в Еврокомиссии допускали разморозку заблокированных активов россиян, в случае, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные до 3 июня 2022 года.Всего российские инвесторы подали несколько тысяч коллективных и индивидуальных заявок на разблокировку активов.После начала СВО Запад усилил антироссийские санкции, в том числе были заморожены активы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.В октябре прошлого года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством.Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.В июне текущего года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год дохода на российских активах.

https://ukraina.ru/20230630/1047698706.html

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новости, бельгия, россия, активы, заморозка