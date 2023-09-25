https://ukraina.ru/20230925/1049663620.html
Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов
Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов - 25.09.2023 Украина.ру
Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов
Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты "Коммерсантъ" 25 сентября. Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.)
2023-09-25T10:24
2023-09-25T10:24
2023-09-25T10:24
новости
бельгия
россия
активы
заморозка
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Это первый официально известный случай выдачи разрешения на разблокировку по коллективной заявке. Ранее Минфин Бельгии уже выдавал лицензии на разблокировку активов, однако только по индивидуальным заявкам физлиц и юрлиц.Уточняется, что большая часть полученных индивидуальных лицензий касается заявителей, которые имеют "европейское присутствие" - паспорт государства-члена ЕС или ВНЖ/ПМЖ в одном из государств союза.Также ранее в Еврокомиссии допускали разморозку заблокированных активов россиян, в случае, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные до 3 июня 2022 года.Всего российские инвесторы подали несколько тысяч коллективных и индивидуальных заявок на разблокировку активов.После начала СВО Запад усилил антироссийские санкции, в том числе были заморожены активы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.В октябре прошлого года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством.Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.В июне текущего года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год дохода на российских активах.
https://ukraina.ru/20230630/1047698706.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, россия, активы, заморозка
Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов
Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты "Коммерсантъ" 25 сентября. Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.)
Это первый официально известный случай выдачи разрешения на разблокировку по коллективной заявке. Ранее Минфин Бельгии уже выдавал лицензии на разблокировку активов, однако только по индивидуальным заявкам физлиц и юрлиц.
Уточняется, что большая часть полученных индивидуальных лицензий касается заявителей, которые имеют "европейское присутствие" - паспорт государства-члена ЕС или ВНЖ/ПМЖ в одном из государств союза.
Также ранее в Еврокомиссии допускали разморозку заблокированных активов россиян, в случае, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные до 3 июня 2022 года.
Всего российские инвесторы подали несколько тысяч коллективных и индивидуальных заявок на разблокировку активов.
После начала СВО Запад усилил антироссийские санкции, в том числе были заморожены активы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.
В октябре прошлого года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
В июне текущего года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год дохода на российских активах.