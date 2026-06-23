Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО
Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО
Противовоздушная оборона России сдерживает террористические атаки ВСУ на мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T20:47
2026-06-23T20:47
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23 июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. БПЛА ВСУ были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем.Другие новости к этому часу:🟥 Беспилотная опасность повторно объявлена в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук;🟥 В результате атак ВСУ на Энергодар погиб сотрудник коммунальных служб, ранены три женщины, сообщил глава города;🟥 В городе Грайворон акубаротравму от детонации FPV-дрона получила женщина, ей оказана медпомощь - оперштаб Белгородской области;🟥 В результате совместной работы дроноводов и артиллеристов ВС РФ уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ;🟥 "Герани" наносят удары по целям в районе Змиёва Харьковской области;🟥 В Павлограде Днепропетровской области удар ВС РФ по гаражам привёл к взрыву замаскированного склада боеприпасов. После прилёта над городом поднялся мощный "гриб" от вторичной детонации. "ANNA NEWS" сообщает, что окрестности засыпало неразорвавшимися 155-мм снарядами.Актуальное интервью: Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и КраматорскуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО

20:47 23.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Противовоздушная оборона России сдерживает террористические атаки ВСУ на мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
23 июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
БПЛА ВСУ были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем.
Другие новости к этому часу:
🟥 Беспилотная опасность повторно объявлена в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук;
🟥 В результате атак ВСУ на Энергодар погиб сотрудник коммунальных служб, ранены три женщины, сообщил глава города;
🟥 В городе Грайворон акубаротравму от детонации FPV-дрона получила женщина, ей оказана медпомощь - оперштаб Белгородской области;
🟥 В результате совместной работы дроноводов и артиллеристов ВС РФ уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ;
🟥 "Герани" наносят удары по целям в районе Змиёва Харьковской области;
🟥 В Павлограде Днепропетровской области удар ВС РФ по гаражам привёл к взрыву замаскированного склада боеприпасов. После прилёта над городом поднялся мощный "гриб" от вторичной детонации. "ANNA NEWS" сообщает, что окрестности засыпало неразорвавшимися 155-мм снарядами.
Актуальное интервью: Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
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