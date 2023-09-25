Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов
Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов. Об этом сообщил 25 сентября глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак.
Он также отметил, что возгорание было ликвидировано.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Кривом Роге.
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