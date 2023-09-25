Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049660804.html
Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов
Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов - 25.09.2023 Украина.ру
Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов
Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов. Об этом сообщил 25 сентября глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
2023-09-25T09:16
2023-09-25T09:16
кривой рог
предприятие
пожар
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8a649a33457816d1c08744b985f55947.jpg
"Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак.Он также отметил, что возгорание было ликвидировано.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Кривом Роге.
https://ukraina.ru/20230924/1049648988.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_47983814add40692912a3a3b2b9472da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кривой рог, предприятие, пожар, новости, взрыв
Кривой Рог, предприятие, пожар, Новости, взрыв

Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов

09:16 25.09.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов. Об этом сообщил 25 сентября глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак.
Он также отметил, что возгорание было ликвидировано.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Кривом Роге.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вчера, 04:45
Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и ОдессеУкраинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
Кривой РогпредприятиепожарНовостивзрыв
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала