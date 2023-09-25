Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов

Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и Одессе

Украинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин