В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает 25 сентября украинский телеканал "Общественное"
Ранее этот же канал информировал о серии взрывов в Одессе.
До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.