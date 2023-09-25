В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ - 25.09.2023 Украина.ру
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В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ
В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ - 25.09.2023 Украина.ру
В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ
Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает 25 сентября украинский телеканал "Общественное"
2023-09-25T08:25
2023-09-25T08:25
взрывы
кривой рог
одесса
новости
воздушная тревога
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Ранее этот же канал информировал о серии взрывов в Одессе.До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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взрывы, кривой рог, одесса, новости, воздушная тревога
взрывы, Кривой Рог, Одесса, Новости, воздушная тревога

В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ

08:25 25.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает 25 сентября украинский телеканал "Общественное"
Ранее этот же канал информировал о серии взрывов в Одессе.
До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 12:35
В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атакаСредствами ПВО у западного побережья Крыма сбита украинская управляемая ракета и два беспилотника, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ
 
взрывыКривой РогОдессаНовостивоздушная тревога
 
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