https://ukraina.ru/20230925/1049660156.html

В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ

В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ - 25.09.2023 Украина.ру

В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает 25 сентября украинский телеканал "Общественное"

2023-09-25T08:25

2023-09-25T08:25

2023-09-25T08:25

взрывы

кривой рог

одесса

новости

воздушная тревога

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Ранее этот же канал информировал о серии взрывов в Одессе.До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230922/1049620537.html

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взрывы, кривой рог, одесса, новости, воздушная тревога