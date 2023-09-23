Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО

Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 года

Под Купянском ВСУ располагают 100-тысячной группировкой войск, а на Запорожье их 200 тысяч. Численность же российской группировки войск сейчас — около 150 тысяч