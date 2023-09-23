https://ukraina.ru/20230923/1049632966.html
Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО - 23.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
До осенней распутицы к концу октября ВС РФ нужно выйти на Оскол. Это было бы хорошим показателем успеха российского наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-23T08:40
2023-09-23T08:40
2023-09-23T08:40
новости
вс рф
всу
украина
контрнаступление
зима
бойцы
купянск
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_614f6e9edc6f05e2271833efe8866943.jpg
ВС РФ успешно уничтожают резервы ВСУ и выбивают технику и личный состав под Ореховом и Артемовском. Но после доукомплектования украинские подразделения снова бросают в бой, рассказал Евсеев.Поэтому российским войскам равно надо возвращать хотя бы левобережную часть Купянска. А зимой надо закончить с группировками ВСУ в Авдеевке и Северске. Можно предположить, что в зимнюю кампанию ВС РФ добьются значительных успехов, добавил он.Зимой противник значительно ослабнет, потому что у ВСУ закончатся подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но это возможно, если российские подразделения не перейдут в наступление. В любом случае, СВО не закончится как минимум до конца 2024 года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_438:0:3167:2047_1920x0_80_0_0_f95dc3604dda0ddd897b5330c18ec3c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, украина, контрнаступление, зима, бойцы, купянск, авдеевка
Новости, ВС РФ, ВСУ, Украина, контрнаступление, зима, бойцы, Купянск, Авдеевка
Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
До осенней распутицы к концу октября ВС РФ нужно выйти на Оскол. Это было бы хорошим показателем успеха российского наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВС РФ успешно уничтожают резервы ВСУ и выбивают технику и личный состав под Ореховом и Артемовском. Но после доукомплектования украинские подразделения снова бросают в бой, рассказал Евсеев.
Поэтому российским войскам равно надо возвращать хотя бы левобережную часть Купянска. А зимой надо закончить с группировками ВСУ в Авдеевке и Северске. Можно предположить, что в зимнюю кампанию ВС РФ добьются значительных успехов, добавил он.
"В какой-то момент враг сломается. По моим личным оценкам, безвозвратные потери ВСУ убитыми и тяжело ранеными составляют более 500 тысяч человек. Если эта цифра дойдет до 900 тысяч, то наступит слом. Это слишком много для страны с 20 миллионов человек", - подчеркнул Евсеев.
Зимой противник значительно ослабнет, потому что у ВСУ закончатся подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но это возможно, если российские подразделения не перейдут в наступление. В любом случае, СВО не закончится как минимум до конца 2024 года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь