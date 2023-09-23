Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО - 23.09.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО - 23.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
До осенней распутицы к концу октября ВС РФ нужно выйти на Оскол. Это было бы хорошим показателем успеха российского наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-23T08:40
2023-09-23T08:40
новости
вс рф
всу
украина
контрнаступление
зима
бойцы
купянск
авдеевка
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ВС РФ успешно уничтожают резервы ВСУ и выбивают технику и личный состав под Ореховом и Артемовском. Но после доукомплектования украинские подразделения снова бросают в бой, рассказал Евсеев.Поэтому российским войскам равно надо возвращать хотя бы левобережную часть Купянска. А зимой надо закончить с группировками ВСУ в Авдеевке и Северске. Можно предположить, что в зимнюю кампанию ВС РФ добьются значительных успехов, добавил он.Зимой противник значительно ослабнет, потому что у ВСУ закончатся подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но это возможно, если российские подразделения не перейдут в наступление. В любом случае, СВО не закончится как минимум до конца 2024 года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html
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новости, вс рф, всу, украина, контрнаступление, зима, бойцы, купянск, авдеевка
Новости, ВС РФ, ВСУ, Украина, контрнаступление, зима, бойцы, Купянск, Авдеевка

Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО

08:40 23.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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До осенней распутицы к концу октября ВС РФ нужно выйти на Оскол. Это было бы хорошим показателем успеха российского наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВС РФ успешно уничтожают резервы ВСУ и выбивают технику и личный состав под Ореховом и Артемовском. Но после доукомплектования украинские подразделения снова бросают в бой, рассказал Евсеев.
Поэтому российским войскам равно надо возвращать хотя бы левобережную часть Купянска. А зимой надо закончить с группировками ВСУ в Авдеевке и Северске. Можно предположить, что в зимнюю кампанию ВС РФ добьются значительных успехов, добавил он.
"В какой-то момент враг сломается. По моим личным оценкам, безвозвратные потери ВСУ убитыми и тяжело ранеными составляют более 500 тысяч человек. Если эта цифра дойдет до 900 тысяч, то наступит слом. Это слишком много для страны с 20 миллионов человек", - подчеркнул Евсеев.
Зимой противник значительно ослабнет, потому что у ВСУ закончатся подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но это возможно, если российские подразделения не перейдут в наступление. В любом случае, СВО не закончится как минимум до конца 2024 года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 13:27
Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 годаПод Купянском ВСУ располагают 100-тысячной группировкой войск, а на Запорожье их 200 тысяч. Численность же российской группировки войск сейчас — около 150 тысяч
 
НовостиВС РФВСУУкраинаконтрнаступлениезимабойцыКупянскАвдеевка
 
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