https://ukraina.ru/20230922/1049635592.html
На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы
На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы - 22.09.2023 Украина.ру
На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы
Две пожилые украинки обчистили могилы военных ВСУ, похороненных на на Интернациональном кладбище в Киевской области. Женщины унесли оттуда вазы, оформленные в цветах национального флага. Об этом 22 сентября сообщили в полиции региона
2023-09-22T17:06
2023-09-22T17:06
2023-09-22T17:06
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могилы
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Личности злоумышленниц удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Одна из задержанных рассказала следователям, что забрала вазы из-за их красоты, решив, что дома они принесут больше пользы."- Я была на кладбище и взяла там цветы.- Для чего вы их взяли? - Ну, я подумала, красивые, красиво будут лежать. - Взяли на могиле военного, правильно? - Да. - Вину свою признаете? - Конечно."Это не единственный случай разграбления мест захоронения украинских военных. Так, в начале сентября с могилы летчика ВСУ Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк даже обратилась к ворам в соцсетях в надежде вернуть вещи на место, однако результата это не возымело.По последним данным российского Минобороны за время украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230905/1049169722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, киевская область, могилы, всу, кража
На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы
Две пожилые украинки обчистили могилы военных ВСУ, похороненных на на Интернациональном кладбище в Киевской области. Женщины унесли оттуда вазы, оформленные в цветах национального флага. Об этом 22 сентября сообщили в полиции региона
Личности злоумышленниц удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Одна из задержанных рассказала следователям, что забрала вазы из-за их красоты, решив, что дома они принесут больше пользы.
"- Я была на кладбище и взяла там цветы.
- Ну, я подумала, красивые, красиво будут лежать.
- Взяли на могиле военного, правильно?
Это не единственный случай разграбления мест захоронения украинских военных. Так, в начале сентября с могилы летчика ВСУ Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк даже обратилась к ворам в соцсетях в надежде вернуть вещи на место, однако результата это не возымело.
По последним данным российского Минобороны за время украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.