На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы - 22.09.2023 Украина.ру
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На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы
На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы - 22.09.2023 Украина.ру
На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы
Две пожилые украинки обчистили могилы военных ВСУ, похороненных на на Интернациональном кладбище в Киевской области. Женщины унесли оттуда вазы, оформленные в цветах национального флага. Об этом 22 сентября сообщили в полиции региона
2023-09-22T17:06
2023-09-22T17:06
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новости украины
киевская область
могилы
всу
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Личности злоумышленниц удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Одна из задержанных рассказала следователям, что забрала вазы из-за их красоты, решив, что дома они принесут больше пользы."- Я была на кладбище и взяла там цветы.- Для чего вы их взяли? - Ну, я подумала, красивые, красиво будут лежать. - Взяли на могиле военного, правильно? - Да. - Вину свою признаете? - Конечно."Это не единственный случай разграбления мест захоронения украинских военных. Так, в начале сентября с могилы летчика ВСУ Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк даже обратилась к ворам в соцсетях в надежде вернуть вещи на место, однако результата это не возымело.По последним данным российского Минобороны за время украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.
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452
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новости, новости украины, киевская область, могилы, всу, кража
Новости, Новости Украины, Киевская область, могилы, ВСУ, кража

На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы

17:06 22.09.2023
 
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Две пожилые украинки обчистили могилы военных ВСУ, похороненных на на Интернациональном кладбище в Киевской области. Женщины унесли оттуда вазы, оформленные в цветах национального флага. Об этом 22 сентября сообщили в полиции региона
Личности злоумышленниц удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Одна из задержанных рассказала следователям, что забрала вазы из-за их красоты, решив, что дома они принесут больше пользы.
"- Я была на кладбище и взяла там цветы.
- Для чего вы их взяли?
- Ну, я подумала, красивые, красиво будут лежать.
- Взяли на могиле военного, правильно?
- Да.
- Вину свою признаете?
- Конечно."
Это не единственный случай разграбления мест захоронения украинских военных. Так, в начале сентября с могилы летчика ВСУ Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк даже обратилась к ворам в соцсетях в надежде вернуть вещи на место, однако результата это не возымело.
По последним данным российского Минобороны за время украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.
5 сентября, 10:24
Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смертиС могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)
 
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