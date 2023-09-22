https://ukraina.ru/20230922/1049635592.html

На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы

На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы - 22.09.2023 Украина.ру

На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы

Две пожилые украинки обчистили могилы военных ВСУ, похороненных на на Интернациональном кладбище в Киевской области. Женщины унесли оттуда вазы, оформленные в цветах национального флага. Об этом 22 сентября сообщили в полиции региона

2023-09-22T17:06

2023-09-22T17:06

2023-09-22T17:06

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Личности злоумышленниц удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Одна из задержанных рассказала следователям, что забрала вазы из-за их красоты, решив, что дома они принесут больше пользы."- Я была на кладбище и взяла там цветы.- Для чего вы их взяли? - Ну, я подумала, красивые, красиво будут лежать. - Взяли на могиле военного, правильно? - Да. - Вину свою признаете? - Конечно."Это не единственный случай разграбления мест захоронения украинских военных. Так, в начале сентября с могилы летчика ВСУ Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк даже обратилась к ворам в соцсетях в надежде вернуть вещи на место, однако результата это не возымело.По последним данным российского Минобороны за время украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230905/1049169722.html

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новости, новости украины, киевская область, могилы, всу, кража