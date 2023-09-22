Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist - 22.09.2023 Украина.ру
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Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist
Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist - 22.09.2023 Украина.ру
Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist
Британский журнал The Economist украсил свою обложку надписью "Время переосмысливать" в цветах украинского флага
2023-09-22T13:07
2023-09-22T14:18
эксклюзив
the economist
великобритания
ес
украина
нато
россия
война
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Нельзя сказать, что весь номер журнала, печатная версия которого появится 23 сентября, посвящён именно украинскому кризису, но редакционная статья в разделе "Лидеры" явно считается важной.Прежде всего, что именно нуждается в переосмыслении по мнению редакции журнала? Разумеется, политика поддержки Украины в свете вновь выявленных обстоятельств.Обстоятельства, если вкратце, сводятся к тому, что шумно анонсированное украинское наступление провалилось: "Украинская армия всё ещё может совершить прорыв в ближайшие недели. (…) Но судя по событиям последних трёх месяцев, было бы ошибкой рассчитывать на это".Логично полагать, что по итогам неудачного наступления, сопровождавшегося огромными потерями и исчерпанием ресурсов не только Украины, но и союзников, логично было бы приступить к мирным переговорам.Авторы, однако, эту идею сразу отбрасывают: "любое прекращение огня будет просто паузой для перевооружения и подготовки к новой атаке. Если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну".Интересные рассуждения. Причём интересно в них то, что российская сторона опасается именно того, что мирная передышка будет использована Западом для перевооружения и переподготовки ВСУ.Что же касается украинцев… В 2014 году, отказавшись вести диалог с Юго-Востоком собственной страны, Украина потеряла Крым и часть Донбасса, в 2022 году в результате нежелания вести диалог с Россией (даже уже когда в Стамбуле были достигнуты соглашения) Украина потеряла ещё большие территории. Опыт показывает, что украинцы могут потерять свою страну именно в результате войны – ещё десять лет назад вопрос об изменении границ Украины стоял только в рассуждениях теоретиков. Россию в принципе устраивал статус-кво, жёсткие меры последовали именно тогда, когда Запад попытался этот статус-кво сломать. Но мы, разумеется, не рассчитываем, что такое может быть написано в журнале The Economist.В общем, The Economist уверенно указывает, что Запад и Украина будут твёрдо стоять на граблях, которые привели их к нынешней ситуации – никакого учёта интересов России не предполагается.Альтернатива: "вместо того, чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на это".Сама по себе постановка вопроса относительно "процветания" в ходе длительной войны с превосходящим противником выглядит немного идиотски. Посмотрим, что предлагается.Во-первых, в военной сфере надо отказаться от попыток масштабных наступлений – для этого просто не хватит живой силы (Зеленский, кстати, думает иначе и анонсирует новое наступление).Предлагается сосредоточиться на террористических ударах по территории России при помощи беспилотников. Тут интересны три момента:– авторы предлагают наносить удары именно по территории России в границах 1991 года – и не боятся эскалации;– авторы уверены в "деградации военной инфраструктуры России", но почему-то не переживают относительно инфраструктуры Украины (это притом что энергетическая инфраструктура после прошлогодних ударов находится в полуобморочном состоянии);– добиться таким образом хоть каких-то разумных целей они не рассчитывают – "не ждите нокаутирующего удара".Во-вторых, необходимо усиление противоракетной и противовоздушной обороны.В частности, в этом аспекте говорится о поставках F-16, хотя мы полагали, что эти самолёты при разумных объёмах поставок (несколько десятков штук – вопрос о реальном количестве остаётся дискуссионным) могут рассматриваться скорее как платформа для наступательных вооружений (парк бомбардировщиков Су-24, приспособленных для запуска английских и французских ракет, сокращается).В-третьих, "экономике Украины необходимо перейти от зависимости от помощи к привлечению инвестиций".Очевидно, на примете у редакции есть целая очередь инвесторов, которые готовы вложиться в экономику воюющей страны, чей бюджет наполовину состоит из внешних заимствований. Просто интересно посмотреть на этих замечательных людей.И главное: редакция The Economist ждёт проявления политической воли от друзей Украины на Западе – они должны предложить Украине перспективу вступления в НАТО и ЕС ("дорожная карта вступления в ЕС, скажем, на десятилетие с чёткими ориентирами вселит украинцам надежду и ускорит экономические реформы"). То, что именно такого рода гарантии сами по себе приведут к продолжению войны, авторов, очевидно, не волнует.Ну, и дальше – дежурные требования к Евросоюзу вкладывать больше ресурсов в Украину."Поражение будет означать несостоявшееся государство на фланге ЕС и машину убийств Путина ближе к его границам. Успех будет означать появление нового члена ЕС с 30 миллионами хорошо образованных людей, крупнейшей в Европе армией и крупной сельскохозяйственной и промышленной базой".С этой точки зрения война уже проиграна – имеет место несостоявшееся государство на фланге Евросоюза с населением около 20 миллионов человек и разрушенной экономикой. Ну, и российская армия, получающая неоценимый военный опыт. По мере продолжения затяжной войны ситуация будет только усугубляться.В написанное авторами The Economist мы нисколько не верим. С какой бы радости британцам переживать за Украину и даже за ЕС, который Великобритания с треском и грохотом покинула? Скорее уж это призыв к Украине и Европе самоубиться об российскую стену во имя интересов Великобритании и США.Нам же нужно понимать, что раз The Economist настроен на длительную войну, значит, это совершенно точно не в интересах России.
https://ukraina.ru/20230725/1048235838.html
https://ukraina.ru/20230919/1049520617.html
https://ukraina.ru/20230922/1049613945.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, the economist, великобритания, ес, украина, нато, россия, война
Эксклюзив, The Economist, Великобритания, ЕС, Украина, НАТО, Россия, война

Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist

13:07 22.09.2023 (обновлено: 14:18 22.09.2023)
 
Обложка журнала The Economist
Обложка журнала The Economist
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Британский журнал The Economist украсил свою обложку надписью "Время переосмысливать" в цветах украинского флага
Нельзя сказать, что весь номер журнала, печатная версия которого появится 23 сентября, посвящён именно украинскому кризису, но редакционная статья в разделе "Лидеры" явно считается важной.
Прежде всего, что именно нуждается в переосмыслении по мнению редакции журнала? Разумеется, политика поддержки Украины в свете вновь выявленных обстоятельств.
Обстоятельства, если вкратце, сводятся к тому, что шумно анонсированное украинское наступление провалилось: "Украинская армия всё ещё может совершить прорыв в ближайшие недели. (…) Но судя по событиям последних трёх месяцев, было бы ошибкой рассчитывать на это".
Логично полагать, что по итогам неудачного наступления, сопровождавшегося огромными потерями и исчерпанием ресурсов не только Украины, но и союзников, логично было бы приступить к мирным переговорам.
Авторы, однако, эту идею сразу отбрасывают: "любое прекращение огня будет просто паузой для перевооружения и подготовки к новой атаке. Если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну".
Интересные рассуждения. Причём интересно в них то, что российская сторона опасается именно того, что мирная передышка будет использована Западом для перевооружения и переподготовки ВСУ.
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 12:32
Западные аналитики в поисках стратегии победы на УкраинеМинистр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN в очередной раз признал, что темпы украинского наступления оставляют желать лучшего, но оно идёт по плану (т.е., несоответствие темпов плану было запланировано?) Тем не менее, западная публика обеспокоена – ведь Украина получила столько помощи, а результатов нет… Приходится придумывать причины
Что же касается украинцев… В 2014 году, отказавшись вести диалог с Юго-Востоком собственной страны, Украина потеряла Крым и часть Донбасса, в 2022 году в результате нежелания вести диалог с Россией (даже уже когда в Стамбуле были достигнуты соглашения) Украина потеряла ещё большие территории.
Опыт показывает, что украинцы могут потерять свою страну именно в результате войны – ещё десять лет назад вопрос об изменении границ Украины стоял только в рассуждениях теоретиков.
Россию в принципе устраивал статус-кво, жёсткие меры последовали именно тогда, когда Запад попытался этот статус-кво сломать. Но мы, разумеется, не рассчитываем, что такое может быть написано в журнале The Economist.
В общем, The Economist уверенно указывает, что Запад и Украина будут твёрдо стоять на граблях, которые привели их к нынешней ситуации – никакого учёта интересов России не предполагается.
Альтернатива: "вместо того, чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на это".
Сама по себе постановка вопроса относительно "процветания" в ходе длительной войны с превосходящим противником выглядит немного идиотски. Посмотрим, что предлагается.
Во-первых, в военной сфере надо отказаться от попыток масштабных наступлений – для этого просто не хватит живой силы (Зеленский, кстати, думает иначе и анонсирует новое наступление).
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 12:00
"Наука побеждать" от Алексея Данилова. Откровения экс-ветеринара по вопросам политической стратегии
Предлагается сосредоточиться на террористических ударах по территории России при помощи беспилотников. Тут интересны три момента:
– авторы предлагают наносить удары именно по территории России в границах 1991 года – и не боятся эскалации;
– авторы уверены в "деградации военной инфраструктуры России", но почему-то не переживают относительно инфраструктуры Украины (это притом что энергетическая инфраструктура после прошлогодних ударов находится в полуобморочном состоянии);
– добиться таким образом хоть каких-то разумных целей они не рассчитывают – "не ждите нокаутирующего удара".
Во-вторых, необходимо усиление противоракетной и противовоздушной обороны.
В частности, в этом аспекте говорится о поставках F-16, хотя мы полагали, что эти самолёты при разумных объёмах поставок (несколько десятков штук – вопрос о реальном количестве остаётся дискуссионным) могут рассматриваться скорее как платформа для наступательных вооружений (парк бомбардировщиков Су-24, приспособленных для запуска английских и французских ракет, сокращается).
В-третьих, "экономике Украины необходимо перейти от зависимости от помощи к привлечению инвестиций".
Очевидно, на примете у редакции есть целая очередь инвесторов, которые готовы вложиться в экономику воюющей страны, чей бюджет наполовину состоит из внешних заимствований. Просто интересно посмотреть на этих замечательных людей.
И главное: редакция The Economist ждёт проявления политической воли от друзей Украины на Западе – они должны предложить Украине перспективу вступления в НАТО и ЕС ("дорожная карта вступления в ЕС, скажем, на десятилетие с чёткими ориентирами вселит украинцам надежду и ускорит экономические реформы").
То, что именно такого рода гарантии сами по себе приведут к продолжению войны, авторов, очевидно, не волнует.
Ну, и дальше – дежурные требования к Евросоюзу вкладывать больше ресурсов в Украину.
"Поражение будет означать несостоявшееся государство на фланге ЕС и машину убийств Путина ближе к его границам. Успех будет означать появление нового члена ЕС с 30 миллионами хорошо образованных людей, крупнейшей в Европе армией и крупной сельскохозяйственной и промышленной базой".
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
09:19
Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООНРоссийские СМИ в основном обратили внимание на полупустой зал Генассамблеи во время выступления Зеленского, заявление президента Польши Дуды, сравнившего Украину с утопающим, который готов утопить спасателя, зерновой конфликт между Варшавой и Киевом
С этой точки зрения война уже проиграна – имеет место несостоявшееся государство на фланге Евросоюза с населением около 20 миллионов человек и разрушенной экономикой. Ну, и российская армия, получающая неоценимый военный опыт. По мере продолжения затяжной войны ситуация будет только усугубляться.
В написанное авторами The Economist мы нисколько не верим. С какой бы радости британцам переживать за Украину и даже за ЕС, который Великобритания с треском и грохотом покинула? Скорее уж это призыв к Украине и Европе самоубиться об российскую стену во имя интересов Великобритании и США.
Нам же нужно понимать, что раз The Economist настроен на длительную войну, значит, это совершенно точно не в интересах России.
 
ЭксклюзивThe EconomistВеликобританияЕСУкраинаНАТОРоссиявойна
 
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