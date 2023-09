https://ukraina.ru/20230922/1049622537.html

Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist

Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist - 22.09.2023 Украина.ру

Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist

Британский журнал The Economist украсил свою обложку надписью "Время переосмысливать" в цветах украинского флага

2023-09-22T13:07

2023-09-22T13:07

2023-09-22T14:18

эксклюзив

the economist

великобритания

ес

украина

нато

россия

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049622259_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_65ed1b17528dfc2c95f3e1a862ccad7e.jpg

Нельзя сказать, что весь номер журнала, печатная версия которого появится 23 сентября, посвящён именно украинскому кризису, но редакционная статья в разделе "Лидеры" явно считается важной.Прежде всего, что именно нуждается в переосмыслении по мнению редакции журнала? Разумеется, политика поддержки Украины в свете вновь выявленных обстоятельств.Обстоятельства, если вкратце, сводятся к тому, что шумно анонсированное украинское наступление провалилось: "Украинская армия всё ещё может совершить прорыв в ближайшие недели. (…) Но судя по событиям последних трёх месяцев, было бы ошибкой рассчитывать на это".Логично полагать, что по итогам неудачного наступления, сопровождавшегося огромными потерями и исчерпанием ресурсов не только Украины, но и союзников, логично было бы приступить к мирным переговорам.Авторы, однако, эту идею сразу отбрасывают: "любое прекращение огня будет просто паузой для перевооружения и подготовки к новой атаке. Если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну".Интересные рассуждения. Причём интересно в них то, что российская сторона опасается именно того, что мирная передышка будет использована Западом для перевооружения и переподготовки ВСУ.Что же касается украинцев… В 2014 году, отказавшись вести диалог с Юго-Востоком собственной страны, Украина потеряла Крым и часть Донбасса, в 2022 году в результате нежелания вести диалог с Россией (даже уже когда в Стамбуле были достигнуты соглашения) Украина потеряла ещё большие территории. Опыт показывает, что украинцы могут потерять свою страну именно в результате войны – ещё десять лет назад вопрос об изменении границ Украины стоял только в рассуждениях теоретиков. Россию в принципе устраивал статус-кво, жёсткие меры последовали именно тогда, когда Запад попытался этот статус-кво сломать. Но мы, разумеется, не рассчитываем, что такое может быть написано в журнале The Economist.В общем, The Economist уверенно указывает, что Запад и Украина будут твёрдо стоять на граблях, которые привели их к нынешней ситуации – никакого учёта интересов России не предполагается.Альтернатива: "вместо того, чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на это".Сама по себе постановка вопроса относительно "процветания" в ходе длительной войны с превосходящим противником выглядит немного идиотски. Посмотрим, что предлагается.Во-первых, в военной сфере надо отказаться от попыток масштабных наступлений – для этого просто не хватит живой силы (Зеленский, кстати, думает иначе и анонсирует новое наступление).Предлагается сосредоточиться на террористических ударах по территории России при помощи беспилотников. Тут интересны три момента:– авторы предлагают наносить удары именно по территории России в границах 1991 года – и не боятся эскалации;– авторы уверены в "деградации военной инфраструктуры России", но почему-то не переживают относительно инфраструктуры Украины (это притом что энергетическая инфраструктура после прошлогодних ударов находится в полуобморочном состоянии);– добиться таким образом хоть каких-то разумных целей они не рассчитывают – "не ждите нокаутирующего удара".Во-вторых, необходимо усиление противоракетной и противовоздушной обороны.В частности, в этом аспекте говорится о поставках F-16, хотя мы полагали, что эти самолёты при разумных объёмах поставок (несколько десятков штук – вопрос о реальном количестве остаётся дискуссионным) могут рассматриваться скорее как платформа для наступательных вооружений (парк бомбардировщиков Су-24, приспособленных для запуска английских и французских ракет, сокращается).В-третьих, "экономике Украины необходимо перейти от зависимости от помощи к привлечению инвестиций".Очевидно, на примете у редакции есть целая очередь инвесторов, которые готовы вложиться в экономику воюющей страны, чей бюджет наполовину состоит из внешних заимствований. Просто интересно посмотреть на этих замечательных людей.И главное: редакция The Economist ждёт проявления политической воли от друзей Украины на Западе – они должны предложить Украине перспективу вступления в НАТО и ЕС ("дорожная карта вступления в ЕС, скажем, на десятилетие с чёткими ориентирами вселит украинцам надежду и ускорит экономические реформы"). То, что именно такого рода гарантии сами по себе приведут к продолжению войны, авторов, очевидно, не волнует.Ну, и дальше – дежурные требования к Евросоюзу вкладывать больше ресурсов в Украину."Поражение будет означать несостоявшееся государство на фланге ЕС и машину убийств Путина ближе к его границам. Успех будет означать появление нового члена ЕС с 30 миллионами хорошо образованных людей, крупнейшей в Европе армией и крупной сельскохозяйственной и промышленной базой".С этой точки зрения война уже проиграна – имеет место несостоявшееся государство на фланге Евросоюза с населением около 20 миллионов человек и разрушенной экономикой. Ну, и российская армия, получающая неоценимый военный опыт. По мере продолжения затяжной войны ситуация будет только усугубляться.В написанное авторами The Economist мы нисколько не верим. С какой бы радости британцам переживать за Украину и даже за ЕС, который Великобритания с треском и грохотом покинула? Скорее уж это призыв к Украине и Европе самоубиться об российскую стену во имя интересов Великобритании и США.Нам же нужно понимать, что раз The Economist настроен на длительную войну, значит, это совершенно точно не в интересах России.

https://ukraina.ru/20230725/1048235838.html

https://ukraina.ru/20230919/1049520617.html

https://ukraina.ru/20230922/1049613945.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, the economist, великобритания, ес, украина, нато, россия, война