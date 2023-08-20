https://ukraina.ru/20230820/1048812814.html

Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах

Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах - 20.08.2023 Украина.ру

Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с властями Нидерландов о поставках 42 истребителей четвертого поколения F-16. Однако премьер страны Марк Рютте затруднился назвать точное число самолетов. Его слова приводит агентство "Рейтер"

2023-08-20T16:22

2023-08-20T16:22

2023-08-20T16:22

новости

владимир зеленский

рютте

нидерланды

украина

f-16

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Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках американских истребителей F-16 на Украину.Однако по словам Рютте, 42 самолета – это все истребители этого типа, которыми располагают Нидерланды. Причем 24 из них будут сняты с вооружения к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, F-16 - хорошие истребители, но они уже устарели и в количестве нескольких десятков единиц не помогут Украине достигнуть превосходства в воздухе.После того, как их начнут сбивать, Киев потребует истребители F-35, а затем и ядерное оружие.

https://ukraina.ru/20230731/1048344051.html

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новости, владимир зеленский, рютте, нидерланды, украина, f-16