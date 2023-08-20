Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах - 20.08.2023 Украина.ру
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Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах
Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах - 20.08.2023 Украина.ру
Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с властями Нидерландов о поставках 42 истребителей четвертого поколения F-16. Однако премьер страны Марк Рютте затруднился назвать точное число самолетов. Его слова приводит агентство "Рейтер"
2023-08-20T16:22
2023-08-20T16:22
новости
владимир зеленский
рютте
нидерланды
украина
f-16
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Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках американских истребителей F-16 на Украину.Однако по словам Рютте, 42 самолета – это все истребители этого типа, которыми располагают Нидерланды. Причем 24 из них будут сняты с вооружения к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, F-16 - хорошие истребители, но они уже устарели и в количестве нескольких десятков единиц не помогут Украине достигнуть превосходства в воздухе.После того, как их начнут сбивать, Киев потребует истребители F-35, а затем и ядерное оружие.
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новости, владимир зеленский, рютте, нидерланды, украина, f-16
Новости, Владимир Зеленский, Рютте, Нидерланды, Украина, F-16

Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах

16:22 20.08.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с властями Нидерландов о поставках 42 истребителей четвертого поколения F-16. Однако премьер страны Марк Рютте затруднился назвать точное число самолетов. Его слова приводит агентство "Рейтер"
Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках американских истребителей F-16 на Украину.
"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - заверил он.
Однако по словам Рютте, 42 самолета – это все истребители этого типа, которыми располагают Нидерланды. Причем 24 из них будут сняты с вооружения к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.
"Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине", - приводит агентство его слова.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, F-16 - хорошие истребители, но они уже устарели и в количестве нескольких десятков единиц не помогут Украине достигнуть превосходства в воздухе.
После того, как их начнут сбивать, Киев потребует истребители F-35, а затем и ядерное оружие.
Андрей Суздальцев интервью
31 июля, 05:14
Андрей Суздальцев: Когда F-16 начнут сбивать, Украина попросит F-35, а потом потребует и ядерное оружие
 
НовостиВладимир ЗеленскийРюттеНидерландыУкраинаF-16
 
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