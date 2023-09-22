В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО - 22.09.2023 Украина.ру
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В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО - 22.09.2023 Украина.ру
В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
Кованные скульптурные композиции в память о павших воинах донецкого кузнеца Виктора Михалева появятся в разных городах России. Об этом Махалев рассказал 22 сентября телеграм-каналу "Донбасс решает".
2023-09-22T12:23
2023-09-22T12:23
новости
днр
скульптуры
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По словам скульптора, сначала он предложил сделать такие композиции для всех родственниках погибших на Донбассе. Позже идею поддержали на федеральном уровне и теперь скульптуры появятся в разных городах России.Виктор Петрович Михалев – кузнец, мастер современного прикладного искусства, член Гильдии кузнецов Донбасса, первый в Донецкой Народной Республике Заслуженный мастер народного творчества. Основной вид его деятельности – художественная сварка.Художник перековывает все военное железо – обломки автоматов, куски танков, охолощенные мины – в произведения искусства.Творения Михалева уже находятся во многих городах России, так как ими кузнец благодарит всех, кто помогает Донбассу.
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новости, днр, скульптуры, память
Новости, ДНР, скульптуры, память

В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО

12:23 22.09.2023
 
Виктор Михалев, главный кузнец Донбасса
Виктор Михалев, главный кузнец Донбасса
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Кованные скульптурные композиции в память о павших воинах донецкого кузнеца Виктора Михалева появятся в разных городах России. Об этом Махалев рассказал 22 сентября телеграм-каналу "Донбасс решает".
По словам скульптора, сначала он предложил сделать такие композиции для всех родственниках погибших на Донбассе. Позже идею поддержали на федеральном уровне и теперь скульптуры появятся в разных городах России.
"По мере сил буду стараться делать такие вещи для разных городов России, в знак памяти подвига защитников России", – рассказал он.
Виктор Петрович Михалев – кузнец, мастер современного прикладного искусства, член Гильдии кузнецов Донбасса, первый в Донецкой Народной Республике Заслуженный мастер народного творчества. Основной вид его деятельности – художественная сварка.
Художник перековывает все военное железо – обломки автоматов, куски танков, охолощенные мины – в произведения искусства.
Творения Михалева уже находятся во многих городах России, так как ими кузнец благодарит всех, кто помогает Донбассу.
Виктор Михалев, главный кузнец Донбасса проводит экскурсию по мастерской для издания Украина.ру
10 мая, 06:53
В Тулу со своим самоваром. Как донецкий кузнец с помощью журналиста из Украина.ру дружбу городов строилиГлавный кузнец Донбасса Виктор Михалев предложил подарить тульскому музею самовар. Так мастер благодарит регионы, которые помогают Донбассу. Об этом — в материале журналиста издания Украина.ру Алексея Туманова из мастерской в Донецке
 
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