https://ukraina.ru/20230922/1049620230.html

В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО

В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО - 22.09.2023 Украина.ру

В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО

Кованные скульптурные композиции в память о павших воинах донецкого кузнеца Виктора Михалева появятся в разных городах России. Об этом Махалев рассказал 22 сентября телеграм-каналу "Донбасс решает".

2023-09-22T12:23

2023-09-22T12:23

2023-09-22T12:23

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По словам скульптора, сначала он предложил сделать такие композиции для всех родственниках погибших на Донбассе. Позже идею поддержали на федеральном уровне и теперь скульптуры появятся в разных городах России.Виктор Петрович Михалев – кузнец, мастер современного прикладного искусства, член Гильдии кузнецов Донбасса, первый в Донецкой Народной Республике Заслуженный мастер народного творчества. Основной вид его деятельности – художественная сварка.Художник перековывает все военное железо – обломки автоматов, куски танков, охолощенные мины – в произведения искусства.Творения Михалева уже находятся во многих городах России, так как ими кузнец благодарит всех, кто помогает Донбассу.

https://ukraina.ru/20230510/1046060239.html

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новости, днр, скульптуры, память