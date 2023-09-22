https://ukraina.ru/20230922/1049620230.html
В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО - 22.09.2023 Украина.ру
В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
Кованные скульптурные композиции в память о павших воинах донецкого кузнеца Виктора Михалева появятся в разных городах России. Об этом Махалев рассказал 22 сентября телеграм-каналу "Донбасс решает".
2023-09-22T12:23
2023-09-22T12:23
2023-09-22T12:23
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скульптуры
память
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По словам скульптора, сначала он предложил сделать такие композиции для всех родственниках погибших на Донбассе. Позже идею поддержали на федеральном уровне и теперь скульптуры появятся в разных городах России.Виктор Петрович Михалев – кузнец, мастер современного прикладного искусства, член Гильдии кузнецов Донбасса, первый в Донецкой Народной Республике Заслуженный мастер народного творчества. Основной вид его деятельности – художественная сварка.Художник перековывает все военное железо – обломки автоматов, куски танков, охолощенные мины – в произведения искусства.Творения Михалева уже находятся во многих городах России, так как ими кузнец благодарит всех, кто помогает Донбассу.
https://ukraina.ru/20230510/1046060239.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, скульптуры, память
В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
Кованные скульптурные композиции в память о павших воинах донецкого кузнеца Виктора Михалева появятся в разных городах России. Об этом Махалев рассказал 22 сентября телеграм-каналу "Донбасс решает".
По словам скульптора, сначала он предложил сделать такие композиции для всех родственниках погибших на Донбассе. Позже идею поддержали на федеральном уровне и теперь скульптуры появятся в разных городах России.
"По мере сил буду стараться делать такие вещи для разных городов России, в знак памяти подвига защитников России", – рассказал он.
Виктор Петрович Михалев – кузнец, мастер современного прикладного искусства, член Гильдии кузнецов Донбасса, первый в Донецкой Народной Республике Заслуженный мастер народного творчества. Основной вид его деятельности – художественная сварка.
Художник перековывает все военное железо – обломки автоматов, куски танков, охолощенные мины – в произведения искусства.
Творения Михалева уже находятся во многих городах России, так как ими кузнец благодарит всех, кто помогает Донбассу.