"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. Таким мнением поделился 22 сентября в телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Он написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванных из-за зерна.
"Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала.
Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.
По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде.
"Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным – дают от ворот поворот... В Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН, поляки пригрозили, что за плохое поведение запретят ввоз не только зерна, но и украинских овощей-фруктов. И современное оружие поставлять тоже перестанут – самим нужнее. То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", - сыронизировал он.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Вчера, 12:07FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зернеВ Евросоюзе рассматривают возможность выступить в защиту Венгрии, Польши и Словакии в иске о запрете на ввоз украинского зерна, сообщили 21 сентября в журналисты Financial Times со ссылкой на источники