"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев - 22.09.2023 Украина.ру
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"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев
"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев - 22.09.2023 Украина.ру
"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев
Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. Таким мнением поделился 22 сентября в телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-09-22T12:22
2023-09-22T12:22
зерно
польша
украина
партнерство
дмитрий медведев
новости
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Он написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванных из-за зерна."Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
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зерно, польша, украина, партнерство, дмитрий медведев, новости
зерно, Польша, Украина, партнерство, Дмитрий Медведев, Новости

"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев

12:22 22.09.2023
 
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© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. Таким мнением поделился 22 сентября в телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Он написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванных из-за зерна.
"Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала.
Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.
По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде.
"Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным – дают от ворот поворот... В Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН, поляки пригрозили, что за плохое поведение запретят ввоз не только зерна, но и украинских овощей-фруктов. И современное оружие поставлять тоже перестанут – самим нужнее. То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", - сыронизировал он.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 12:07
FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зернеВ Евросоюзе рассматривают возможность выступить в защиту Венгрии, Польши и Словакии в иске о запрете на ввоз украинского зерна, сообщили 21 сентября в журналисты Financial Times со ссылкой на источники
 
зерноПольшаУкраинапартнерствоДмитрий МедведевНовости
 
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