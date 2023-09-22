https://ukraina.ru/20230922/1049620099.html

"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев

"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев - 22.09.2023 Украина.ру

"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев

Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. Таким мнением поделился 22 сентября в телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-09-22T12:22

2023-09-22T12:22

2023-09-22T12:22

зерно

польша

украина

партнерство

дмитрий медведев

новости

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Он написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванных из-за зерна."Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

https://ukraina.ru/20230921/1049591367.html

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зерно, польша, украина, партнерство, дмитрий медведев, новости