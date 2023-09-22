"Трет его, как лампу Аладдина": Зеленский прилетел к Трюдо - 22.09.2023 Украина.ру
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"Трет его, как лампу Аладдина": Зеленский прилетел к Трюдо
"Трет его, как лампу Аладдина": Зеленский прилетел к Трюдо - 22.09.2023 Украина.ру
"Трет его, как лампу Аладдина": Зеленский прилетел к Трюдо
Сразу после визита в США Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Сообщение об этом 22 сентября распространила "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ. Появились в сети и кадры встречи украинского президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у трапа самолета
2023-09-22T09:30
2023-09-22T09:30
новости
владимир зеленский
канада
джастин трюдо
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На кадрах видно, как украинский президент спускается по трапу самолета со своей женой Еленой Зеленской, здоровается и жарко обнимается с председателем канадского правительства. Пользователи обратили внимание на то, что Зеленский активно тер рукой спину Трюдо при встрече."Гастроли продолжаются", "Чего это Зеленский так ощупывает Трюдо? Что в нем ищет?", "Трет как джина, чтобы больше золота попросить", "Как же он трет его, как лампу Аладдина", "Ага, всего его обмацал", "Свингвечеринка начинается", "Разведенный Трюдо встретил свою любовь", "А чей самолет?" - отреагировали пользователи сети.Предполагается, что в Канаде Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве. Кроме того, назначены его встречи с украинской диаспорой и канадским бизнесом в Торонто.Ранее правительство Канады выделило Киеву $24 миллиона на ПВО.Зеленский приехал в Канаду из США, где он встретился с американским коллегой Джо Байденом и посетил Генассамблею ООН.
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новости, владимир зеленский, канада, джастин трюдо
Новости, Владимир Зеленский, Канада, Джастин Трюдо

"Трет его, как лампу Аладдина": Зеленский прилетел к Трюдо

09:30 22.09.2023
 
© кадр из видео
© кадр из видео
Читать в
Сразу после визита в США Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Сообщение об этом 22 сентября распространила "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ. Появились в сети и кадры встречи украинского президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у трапа самолета
На кадрах видно, как украинский президент спускается по трапу самолета со своей женой Еленой Зеленской, здоровается и жарко обнимается с председателем канадского правительства. Пользователи обратили внимание на то, что Зеленский активно тер рукой спину Трюдо при встрече.
"Гастроли продолжаются", "Чего это Зеленский так ощупывает Трюдо? Что в нем ищет?", "Трет как джина, чтобы больше золота попросить", "Как же он трет его, как лампу Аладдина", "Ага, всего его обмацал", "Свингвечеринка начинается", "Разведенный Трюдо встретил свою любовь", "А чей самолет?" - отреагировали пользователи сети.
Предполагается, что в Канаде Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве. Кроме того, назначены его встречи с украинской диаспорой и канадским бизнесом в Торонто.
Ранее правительство Канады выделило Киеву $24 миллиона на ПВО.
Зеленский приехал в Канаду из США, где он встретился с американским коллегой Джо Байденом и посетил Генассамблею ООН.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
09:19
Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООНРоссийские СМИ в основном обратили внимание на полупустой зал Генассамблеи во время выступления Зеленского, заявление президента Польши Дуды, сравнившего Украину с утопающим, который готов утопить спасателя, зерновой конфликт между Варшавой и Киевом
 
НовостиВладимир ЗеленскийКанадаДжастин Трюдо
 
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