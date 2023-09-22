Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак
07:27 22.09.2023 (обновлено: 07:31 22.09.2023)
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку украинской армии на город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщили 21 сентября в администрации региона
"Боевики киевского режима выпустили по городу Токмак две ракеты. Обе ракеты были успешно сбиты системой ПВО ВС РФ", - указали в администрации.
По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
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