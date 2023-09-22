Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак - 22.09.2023 Украина.ру
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Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак
Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак - 22.09.2023 Украина.ру
Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку украинской армии на город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщили 21 сентября в администрации региона
2023-09-22T07:27
2023-09-22T07:31
атака
ракеты
запорожская область
новые регионы
пво
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"Боевики киевского режима выпустили по городу Токмак две ракеты. Обе ракеты были успешно сбиты системой ПВО ВС РФ", - указали в администрации.По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
https://ukraina.ru/20230922/1049609062.html
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атака, ракеты, запорожская область, новые регионы, пво
атака, ракеты, Запорожская область, Новые регионы, ПВО

Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак

07:27 22.09.2023 (обновлено: 07:31 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку украинской армии на город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщили 21 сентября в администрации региона
"Боевики киевского режима выпустили по городу Токмак две ракеты. Обе ракеты были успешно сбиты системой ПВО ВС РФ", - указали в администрации.
По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
украинский БПЛА Vampire - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
06:30
Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"Еще до начала украинского "контрнаступа" стало известно, что ВСУ массово готовят своих операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
атакаракетыЗапорожская областьНовые регионыПВО
 
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