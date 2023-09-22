Российские военные отразили ракетную атаку Украины на Токмак

Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой" Еще до начала украинского "контрнаступа" стало известно, что ВСУ массово готовят своих операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев