Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ - 21.09.2023 Украина.ру
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Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ - 21.09.2023 Украина.ру
Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
Провал наступления ВСУ повлиял на смену риторики официального Лондона. Об этом 21 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
2023-09-21T16:50
2023-09-21T16:50
новости
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"Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается", - констатировал российский дипломат.По его словам, руководство Британии сейчас призывает "готовиться к затяжному конфликту". Новый лондонский нарратив утверждает, что "залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон".Келин выразил недоумение такими ожиданиями. Он также обратил внимание на то, что в публичном пространстве британские ввести по-прежнему полны воинственности, тогда как кулуарно собеседники российского посольства говорят о размышлениях на тему политического урегулирования конфликта на Украине.Тем временем по другую сторону Атлантики демонстрируются такие же настроения. Периодически о сомнениях в успехе противостояния с Россией и даже о почти состоявшейся российской победе говорят отставные офицеры армии и спецслужб США, журналисты и общественно-политические деятели.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мид рф, посольство рф, британия, информационная война, пропаганда, сво, всу, наступление, контрнаступление
Новости, МИД РФ, посольство РФ, Британия, информационная война, пропаганда, СВО, ВСУ, наступление, контрнаступление

Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ

16:50 21.09.2023
 
© кадр из видео YoutubeАндрей Келин
Андрей Келин
© кадр из видео Youtube
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Провал наступления ВСУ повлиял на смену риторики официального Лондона. Об этом 21 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
"Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается", - констатировал российский дипломат.
По его словам, руководство Британии сейчас призывает "готовиться к затяжному конфликту". Новый лондонский нарратив утверждает, что "залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон".
Келин выразил недоумение такими ожиданиями. Он также обратил внимание на то, что в публичном пространстве британские ввести по-прежнему полны воинственности, тогда как кулуарно собеседники российского посольства говорят о размышлениях на тему политического урегулирования конфликта на Украине.
Тем временем по другую сторону Атлантики демонстрируются такие же настроения. Периодически о сомнениях в успехе противостояния с Россией и даже о почти состоявшейся российской победе говорят отставные офицеры армии и спецслужб США, журналисты и общественно-политические деятели.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
15:24
Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – ХершБелый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня на Украине, хотя спецслужбы США уже пришли к выводу о победе России. Об этом 21 сентября заявил известный своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш.
 
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