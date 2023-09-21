https://ukraina.ru/20230921/1049602303.html

Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ

Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ - 21.09.2023 Украина.ру

Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ

Провал наступления ВСУ повлиял на смену риторики официального Лондона. Об этом 21 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

2023-09-21T16:50

2023-09-21T16:50

2023-09-21T16:50

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"Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается", - констатировал российский дипломат.По его словам, руководство Британии сейчас призывает "готовиться к затяжному конфликту". Новый лондонский нарратив утверждает, что "залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон".Келин выразил недоумение такими ожиданиями. Он также обратил внимание на то, что в публичном пространстве британские ввести по-прежнему полны воинственности, тогда как кулуарно собеседники российского посольства говорят о размышлениях на тему политического урегулирования конфликта на Украине.Тем временем по другую сторону Атлантики демонстрируются такие же настроения. Периодически о сомнениях в успехе противостояния с Россией и даже о почти состоявшейся российской победе говорят отставные офицеры армии и спецслужб США, журналисты и общественно-политические деятели.

https://ukraina.ru/20230921/1049597419.html

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новости, мид рф, посольство рф, британия, информационная война, пропаганда, сво, всу, наступление, контрнаступление