https://ukraina.ru/20230921/1049602303.html
Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ - 21.09.2023 Украина.ру
Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
Провал наступления ВСУ повлиял на смену риторики официального Лондона. Об этом 21 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
2023-09-21T16:50
2023-09-21T16:50
2023-09-21T16:50
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"Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается", - констатировал российский дипломат.По его словам, руководство Британии сейчас призывает "готовиться к затяжному конфликту". Новый лондонский нарратив утверждает, что "залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон".Келин выразил недоумение такими ожиданиями. Он также обратил внимание на то, что в публичном пространстве британские ввести по-прежнему полны воинственности, тогда как кулуарно собеседники российского посольства говорят о размышлениях на тему политического урегулирования конфликта на Украине.Тем временем по другую сторону Атлантики демонстрируются такие же настроения. Периодически о сомнениях в успехе противостояния с Россией и даже о почти состоявшейся российской победе говорят отставные офицеры армии и спецслужб США, журналисты и общественно-политические деятели.
https://ukraina.ru/20230921/1049597419.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, посольство рф, британия, информационная война, пропаганда, сво, всу, наступление, контрнаступление
Новости, МИД РФ, посольство РФ, Британия, информационная война, пропаганда, СВО, ВСУ, наступление, контрнаступление
Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
Провал наступления ВСУ повлиял на смену риторики официального Лондона. Об этом 21 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
"Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается", - констатировал российский дипломат.
По его словам, руководство Британии сейчас призывает "готовиться к затяжному конфликту". Новый лондонский нарратив утверждает, что "залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон".
Келин выразил недоумение такими ожиданиями. Он также обратил внимание на то, что в публичном пространстве британские ввести по-прежнему полны воинственности, тогда как кулуарно собеседники российского посольства говорят о размышлениях на тему политического урегулирования конфликта на Украине.
Тем временем по другую сторону Атлантики демонстрируются такие же настроения. Периодически о сомнениях в успехе противостояния с Россией и даже о почти состоявшейся российской победе говорят отставные офицеры армии и спецслужб США, журналисты и общественно-политические деятели.