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Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток

Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток - 21.09.2023 Украина.ру

Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток

На Западной Украине приговором Коломыйского суда прикарпатец получил обвинительный приговор за создание телеграм-канала, информировавшего граждан о местах вручения армейских повесток. Об этом сообщает местный канал "Курс"

2023-09-21T14:47

2023-09-21T14:47

2023-09-21T14:47

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Сообщается, что осужденный в июле 2022 года создал телеграм-канал с информацией о местах раздачи повесток военными. За неполный год было опубликовано девять таких сообщений - этого оказалось достаточно для обвинения прикарпатца в препятствовании деятельности ВСУ и помощи уклоняющимся."Обвиняемый четко знал и осознавал, что на канале систематически размещается информация, которая систематически препятствует указанной законной деятельности Вооруженных Сил Украины", - цитирует телеграм-канал материалы суда.Отмечается также, что прикарпатец свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием. Коломыйский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и вынес приговор – пять лет лишения свободы, заменив этот срок двумя годами испытательного срока.

https://ukraina.ru/20230916/1049460604.html

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новости, украина, прикарпатье, западная украина, мобилизация, сво, всу, уклонисты, суд, приговор