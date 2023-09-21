Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток - 21.09.2023 Украина.ру
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Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток
Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток - 21.09.2023 Украина.ру
Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток
На Западной Украине приговором Коломыйского суда прикарпатец получил обвинительный приговор за создание телеграм-канала, информировавшего граждан о местах вручения армейских повесток. Об этом сообщает местный канал "Курс"
2023-09-21T14:47
2023-09-21T14:47
новости
украина
прикарпатье
западная украина
мобилизация
сво
всу
уклонисты
суд
приговор
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Сообщается, что осужденный в июле 2022 года создал телеграм-канал с информацией о местах раздачи повесток военными. За неполный год было опубликовано девять таких сообщений - этого оказалось достаточно для обвинения прикарпатца в препятствовании деятельности ВСУ и помощи уклоняющимся."Обвиняемый четко знал и осознавал, что на канале систематически размещается информация, которая систематически препятствует указанной законной деятельности Вооруженных Сил Украины", - цитирует телеграм-канал материалы суда.Отмечается также, что прикарпатец свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием. Коломыйский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и вынес приговор – пять лет лишения свободы, заменив этот срок двумя годами испытательного срока.
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новости, украина, прикарпатье, западная украина, мобилизация, сво, всу, уклонисты, суд, приговор
Новости, Украина, Прикарпатье, Западная Украина, мобилизация, СВО, ВСУ, уклонисты, Суд, приговор

Житель Прикарпатья получил приговор за сообщения о вручении повесток

14:47 21.09.2023
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
На Западной Украине приговором Коломыйского суда прикарпатец получил обвинительный приговор за создание телеграм-канала, информировавшего граждан о местах вручения армейских повесток. Об этом сообщает местный канал "Курс"
Сообщается, что осужденный в июле 2022 года создал телеграм-канал с информацией о местах раздачи повесток военными. За неполный год было опубликовано девять таких сообщений - этого оказалось достаточно для обвинения прикарпатца в препятствовании деятельности ВСУ и помощи уклоняющимся.
"Обвиняемый четко знал и осознавал, что на канале систематически размещается информация, которая систематически препятствует указанной законной деятельности Вооруженных Сил Украины", - цитирует телеграм-канал материалы суда.
Отмечается также, что прикарпатец свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием. Коломыйский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и вынес приговор – пять лет лишения свободы, заменив этот срок двумя годами испытательного срока.
16 сентября, 15:21
Обнищание и мобилизацияНа Украине жалуются на обнищание. МРОТ и минимальная пенсия покрывают только половину от коммуналки и жить, если платить, становится не на что, а если не платить, то негде, так как отрезают газ, свет, воду. Народ пафосно вопрошает: "разве можно так поступать с воюющей нацией?"
 
НовостиУкраинаПрикарпатьеЗападная УкраинамобилизацияСВОВСУуклонистыСудприговор
 
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