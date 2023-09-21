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Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН

Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН - 21.09.2023 Украина.ру

Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН

Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, сказала 21 сентября глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD

2023-09-21T12:42

2023-09-21T12:42

2023-09-21T12:42

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Глава немецкого МИДа заявила о необходимости защищать Устав ООН. При этом Бербок считает, что организация требует реформирования.Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций.Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.На Генассамблее высказалась и Бербок. Она призвала дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.Также она предложила европейцам и американцам ужать пояса ради Украины. Хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", отметила она.

https://ukraina.ru/20230921/1049588677.html

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новости, германия, фрг, мид фрг, анналена бербок, зарубежье, владимир зеленский, украина, оон, совбез оон, генассамблея оон