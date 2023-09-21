Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230921/1049592395.html
Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН
Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН - 21.09.2023 Украина.ру
Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН
Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, сказала 21 сентября глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD
2023-09-21T12:42
2023-09-21T12:42
новости
германия
фрг
мид фрг
анналена бербок
зарубежье
владимир зеленский
украина
оон
совбез оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/69/1033106922_0:130:3198:1929_1920x0_80_0_0_e40e23abe92a185348a88b80a9de8336.jpg
Глава немецкого МИДа заявила о необходимости защищать Устав ООН. При этом Бербок считает, что организация требует реформирования.Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций.Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.На Генассамблее высказалась и Бербок. Она призвала дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.Также она предложила европейцам и американцам ужать пояса ради Украины. Хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", отметила она.
https://ukraina.ru/20230921/1049588677.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/69/1033106922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a5a42b7d19fc2dc2c239d32d4b94adb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, фрг, мид фрг, анналена бербок, зарубежье, владимир зеленский, украина, оон, совбез оон, генассамблея оон
Новости, Германия, ФРГ, МИД ФРГ, Анналена Бербок, Зарубежье, Владимир Зеленский, Украина, ООН, Совбез ООН, Генассамблея ООН

Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН

12:42 21.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, сказала 21 сентября глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD
"Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", - заявила Бербок.
Глава немецкого МИДа заявила о необходимости защищать Устав ООН. При этом Бербок считает, что организация требует реформирования.
Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций.
Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.
На Генассамблее высказалась и Бербок. Она призвала дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.
Также она предложила европейцам и американцам ужать пояса ради Украины. Хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", отметила она.
12:07
На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины"На встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке принесли карту мира "без Украины". Об этом 20 сентября сообщило издание Israel Hayom
 
НовостиГерманияФРГМИД ФРГАнналена БербокЗарубежьеВладимир ЗеленскийУкраинаООНСовбез ООНГенассамблея ООН
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России
13:15Сапер "Рамзес": Ребята после СВО разъедутся по домам, а мы еще лет десять будем собирать "подарки"
13:11Зерновой спор, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 сентября
12:51Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться
12:42Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН
12:42Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию
12:36Рада приняла изменения к закону о нацменьшинствах: учебники для всех, но не для русских школьников
12:35Йохан Бекман: Преследовании русских — это откровенный нацизм
12:15Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
12:07FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зерне
12:07На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины"
12:02"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
11:32Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев
11:28Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов
11:21Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN
11:21Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
10:47Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара
10:47Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов
10:46ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области
10:31Президенты выбирают барышень. Женщин в США зовут на электоральные баррикады
Лента новостейМолния