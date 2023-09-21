На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины" - 21.09.2023 Украина.ру
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На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины"
На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины" - 21.09.2023 Украина.ру
На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины"
На встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке принесли карту мира "без Украины". Об этом 20 сентября сообщило издание Israel Hayom
2023-09-21T12:07
2023-09-21T12:07
новости
украина
израиль
карта
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
генассамблея оон
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Оказалось, что принесенная из израильского консульства в Нью-Йорке карта была отпечатана в 60-ых годах прошлого века, и Украина на ней - не страна, а республика (УССР), входящая в состав СССР.Сотрудники канцелярии Нетаньяху заметили это в последний момент и убрали карту, чтобы не допустить дипломатического инцидента.Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Ранее сообщалось, что в ходе "недели высокого уровня" Генассамблеи ООН планируется заседание Совбеза организации, на котором выступит украинский президент. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Зеленского в мероприятии столь высокого уровня станет "очередным шоу" с нулевым "выхлопом".Отношения Киева и Тель-Авива не самые лучшие. Это демонстрирует, например, отказ Израиля поставлять Украине свои комплексы ПВО "Железный купол".Комментируя эту тему бывший руководитель Совета национальной безопасности Израиля Яаков Нагель отметил, что причин тому несколько:Во-первых Тель-Авив не хочет жесткой реакции со стороны России, ведь отношения с Москвой Израилю важны. Во-вторых, израильское правительство прекрасно понимает, что попадание противоракетных разработок страны в украинские руки практически гарантирует их отправку на изучение главному противнику Тель-Авива Ирану.
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новости, украина, израиль, карта, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, генассамблея оон
Новости, Украина, Израиль, карта, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Генассамблея ООН

На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины"

12:07 21.09.2023
 
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На встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке принесли карту мира "без Украины". Об этом 20 сентября сообщило издание Israel Hayom
Оказалось, что принесенная из израильского консульства в Нью-Йорке карта была отпечатана в 60-ых годах прошлого века, и Украина на ней - не страна, а республика (УССР), входящая в состав СССР.
Сотрудники канцелярии Нетаньяху заметили это в последний момент и убрали карту, чтобы не допустить дипломатического инцидента.
Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Ранее сообщалось, что в ходе "недели высокого уровня" Генассамблеи ООН планируется заседание Совбеза организации, на котором выступит украинский президент. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Зеленского в мероприятии столь высокого уровня станет "очередным шоу" с нулевым "выхлопом".
Отношения Киева и Тель-Авива не самые лучшие. Это демонстрирует, например, отказ Израиля поставлять Украине свои комплексы ПВО "Железный купол".
Комментируя эту тему бывший руководитель Совета национальной безопасности Израиля Яаков Нагель отметил, что причин тому несколько:
Во-первых Тель-Авив не хочет жесткой реакции со стороны России, ведь отношения с Москвой Израилю важны. Во-вторых, израильское правительство прекрасно понимает, что попадание противоракетных разработок страны в украинские руки практически гарантирует их отправку на изучение главному противнику Тель-Авива Ирану.
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НовостиУкраинаИзраилькартаБиньямин НетаньяхуВладимир ЗеленскийГенассамблея ООН
 
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