https://ukraina.ru/20230921/1049581061.html

Комитет по свободе слова Рады может возглавить борец против украинского языка – СМИ

Комитет по свободе слова Рады может возглавить борец против украинского языка – СМИ - 21.09.2023 Украина.ру

Комитет по свободе слова Рады может возглавить борец против украинского языка – СМИ

Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины вместо Нестора Шуфрича может возглавить его заместитель и борец против украинского языка Евгений Брагар, сообщило 20 сентября издание "Цензор.нет"

2023-09-21T08:52

2023-09-21T08:52

2023-09-21T08:53

шуфрич

евгений брагар

новости

рада

украинский язык

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Как утверждает издание, Брагар не случайно оказался в партии "Слуга народа" в 2019 году, он якобы близок с семьей Владимира Зеленского. В парламенте же он запомнился прежде всего не как законодатель, а как активный "борец против украинского языка и заведующий несколькими медийными скандалами".Первым скандальным выступлением стало заявление 24 сентября 2019-го в эфире телеканала "Рада" о том, что государство не должно финансировать патриотические фильмы типа "Киборгов", потому что "они не принесут прибыли". Тогда же Брагар признался, что не считает Россию врагом. В конце января 2020 он встал на защиту водителя автобуса Луцк-Киев, который отказал волонтерам в просьбе выключить российский сериал во время поездки. В феврале 2020 года Брагар в телеэфире на вопрос пенсионерки из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия идет на оплату коммуналки, заявил: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что Рада проголосовала за снятие обвиняемого в государственной измене депутата Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова, при этом он останется одним из трех членов комитета.

https://ukraina.ru/20230920/1049552893.html

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шуфрич, евгений брагар, новости, рада, украинский язык