Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино
Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 21 сентября РИА Новости
"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов.
По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки на Донецком и Запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.