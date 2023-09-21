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Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино

Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино - 21.09.2023 Украина.ру

Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино

Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 21 сентября РИА Новости

2023-09-21T07:54

2023-09-21T07:54

2023-09-21T07:54

штурмовик

владимир рогов

удар

беспилотники

новости

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"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов.По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить.Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки на Донецком и Запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.

https://ukraina.ru/20230921/1049579881.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

штурмовик, владимир рогов, удар, беспилотники, новости