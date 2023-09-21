Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино - 21.09.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино
Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино - 21.09.2023 Украина.ру
Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино
Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 21 сентября РИА Новости
2023-09-21T07:54
2023-09-21T07:54
штурмовик
владимир рогов
удар
беспилотники
новости
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"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов.По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить.Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки на Донецком и Запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.
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штурмовик, владимир рогов, удар, беспилотники, новости
штурмовик, Владимир Рогов, удар, беспилотники, Новости

Рогов рассказал об ударе по штурмовикам ВСУ в районе Работино

07:54 21.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 21 сентября РИА Новости
"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов.
По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки на Донецком и Запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
07:11
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на КрымМинобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
 
штурмовикВладимир РоговударбеспилотникиНовости
 
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