В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты - 21.09.2023 Украина.ру
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В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты
В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты - 21.09.2023 Украина.ру
В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты
Российские военные обезвредили на территории Орловской области два беспилотника, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил 21 сентября губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале
2023-09-21T07:22
2023-09-21T07:22
беспилотники
дроны
атака
новости
орловская область
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"Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.Он отметил, что ситуация находится под контролем.Минобороны РФ сообщило в четверг ночью о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Также российское ведомство сообщило об уничтожении по одному беспилотнику в Курской, Белгородской и Орловской областях.
https://ukraina.ru/20230919/1049531526.html
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беспилотники, дроны, атака, новости, орловская область
беспилотники, дроны, атака, Новости, Орловская область

В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты

07:22 21.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Российские военные обезвредили на территории Орловской области два беспилотника, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил 21 сентября губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале
"Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
Минобороны РФ сообщило в четверг ночью о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Также российское ведомство сообщило об уничтожении по одному беспилотнику в Курской, Белгородской и Орловской областях.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 14:16
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - МинобороныРоссийские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили 19 сентября в Минобороны России
 
беспилотникидроныатакаНовостиОрловская область
 
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