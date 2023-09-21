https://ukraina.ru/20230921/1049580004.html

В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты

В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты - 21.09.2023 Украина.ру

В Орловской области обезвредили дроны, атаковавшие топливные объекты

Российские военные обезвредили на территории Орловской области два беспилотника, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил 21 сентября губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале

2023-09-21T07:22

2023-09-21T07:22

2023-09-21T07:22

беспилотники

дроны

атака

новости

орловская область

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"Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.Он отметил, что ситуация находится под контролем.Минобороны РФ сообщило в четверг ночью о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Также российское ведомство сообщило об уничтожении по одному беспилотнику в Курской, Белгородской и Орловской областях.

https://ukraina.ru/20230919/1049531526.html

орловская область

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беспилотники, дроны, атака, новости, орловская область