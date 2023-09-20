https://ukraina.ru/20230920/1049563486.html

Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной

Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной - 20.09.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной

Манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам, даже Польше и странам Прибалтики. Таким мнением поделился 20 сентября с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-09-20T14:30

2023-09-20T14:30

2023-09-20T14:30

польша

кремль

новости

дмитрий песков

украина

конфликт

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"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - сказал официальный представитель Кремля.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.Польский премьер Матеуш Моравецкий в ответ отметил, что если киевские власти будут обострять конфликт, страна добавит еще продуктов к запрету на ввоз из Украины.

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польша, кремль, новости, дмитрий песков, украина, конфликт