https://ukraina.ru/20230920/1049563486.html
Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной
Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной - 20.09.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной
Манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам, даже Польше и странам Прибалтики. Таким мнением поделился 20 сентября с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-20T14:30
2023-09-20T14:30
2023-09-20T14:30
польша
кремль
новости
дмитрий песков
украина
конфликт
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"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - сказал официальный представитель Кремля.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.Польский премьер Матеуш Моравецкий в ответ отметил, что если киевские власти будут обострять конфликт, страна добавит еще продуктов к запрету на ввоз из Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, кремль, новости, дмитрий песков, украина, конфликт
Польша, Кремль, Новости, Дмитрий Песков, Украина, конфликт
Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной
Манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам, даже Польше и странам Прибалтики. Таким мнением поделился 20 сентября с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - сказал официальный представитель Кремля.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.
Польский премьер Матеуш Моравецкий в ответ отметил, что если киевские власти будут обострять конфликт, страна добавит еще продуктов к запрету на ввоз из Украины.