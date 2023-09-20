https://ukraina.ru/20230920/1049520491.html
Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров
Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров - 20.09.2023 Украина.ру
Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров
После террористических атак и издевательства над российскими военными Россия продолжает держать открытой дверь для переговоров с Киевом, но на определённых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-09-20T04:16
2023-09-20T04:16
2023-09-20T04:16
новости
переговоры
россия
украина
владимир зеленский
киев
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Россия выдвинула Украине ряд предварительных условий, на которых она готова сесть за стол переговоров с Зеленским. Они очень простые: это снятие западных санкций и второе очень важное для России условие – чтобы Украина была нейтральным государством, рассказал политолог.Есть еще условие по демилитаризации Украины, но Россия ее провела еще в прошлом году, и сейчас украинская армия уже воюет не своим, а западным оружием, добавил Суздальцев.Сейчас Киев держится старой позиции: он уверен в победе над Россией. Подозреваю, что если бы вместо провального "контрнаступа" у Украины что-то получилось на поле боя, она быстро бы нарастила свои требования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049510018.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, россия, украина, владимир зеленский, киев
Новости, переговоры, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров
После террористических атак и издевательства над российскими военными Россия продолжает держать открытой дверь для переговоров с Киевом, но на определённых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Россия выдвинула Украине ряд предварительных условий, на которых она готова сесть за стол переговоров с Зеленским. Они очень простые: это снятие западных санкций и второе очень важное для России условие – чтобы Украина была нейтральным государством, рассказал политолог.
Есть еще условие по демилитаризации Украины, но Россия ее провела еще в прошлом году, и сейчас украинская армия уже воюет не своим, а западным оружием, добавил Суздальцев.
"Сначала условия выставлял Киев, потом он собрал их в мирный план [президента Украины Владимира] Зеленского из 10 пунктов. Потом появились сжатые до четырёх пунктов предварительные условия, которые должна принять Россия для начала переговоров. (Их озвучил Давид Арахамия. Россия должна уйти со всей территории Украины, выплатить репарации, наказать всех "военных преступников" и добровольно отказаться от ядерного оружия – ред.)", - подчеркнул эксперт.
Сейчас Киев держится старой позиции: он уверен в победе над Россией. Подозреваю, что если бы вместо провального "контрнаступа" у Украины что-то получилось на поле боя, она быстро бы нарастила свои требования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь