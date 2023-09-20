https://ukraina.ru/20230920/1049520491.html

Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров

Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров - 20.09.2023 Украина.ру

Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров

После террористических атак и издевательства над российскими военными Россия продолжает держать открытой дверь для переговоров с Киевом, но на определённых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-09-20T04:16

2023-09-20T04:16

2023-09-20T04:16

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переговоры

россия

украина

владимир зеленский

киев

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Россия выдвинула Украине ряд предварительных условий, на которых она готова сесть за стол переговоров с Зеленским. Они очень простые: это снятие западных санкций и второе очень важное для России условие – чтобы Украина была нейтральным государством, рассказал политолог.Есть еще условие по демилитаризации Украины, но Россия ее провела еще в прошлом году, и сейчас украинская армия уже воюет не своим, а западным оружием, добавил Суздальцев.Сейчас Киев держится старой позиции: он уверен в победе над Россией. Подозреваю, что если бы вместо провального "контрнаступа" у Украины что-то получилось на поле боя, она быстро бы нарастила свои требования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049510018.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, переговоры, россия, украина, владимир зеленский, киев