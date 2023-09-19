Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
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Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября
Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября
В Нью-Йорке началась Генассамблея ООН: Зеленский требует исключить Россию из ООН. Следком РФ и суды ЛДНР выносят приговоры военнослужащим ВСУ за военные преступления. Коалиция по оказанию военной помощи Украине пообещала поставки танков и боеприпасов
2023-09-19T19:00
2023-09-19T19:00
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Генассамблея ООНВладимир Зеленский потребовал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак указала Зеленскому на процедуру реализации такой инициативы.Президент США Джозеф Байден в очередной раз назвал Владимира Путина "диктатором" и в целом нелицеприятно высказался о России.Байден в ходе ГА ООН пообещал помощь Зеленскому, признавшись, что оказывать её будет тяжело. Об эффективности такой помощи и цены для налогоплательщиков США давно рассуждают политические оппоненты Демпартии и Байдена, собирающегося на второй президентский срок (выборы 2024 года).Илон Маск пошутил, выдав очередное крылатое выражение: историю пишут победители, а проигравшие редактируют "Википедию". Причастность западных спецслужб к редактированию упомянутой сетевой энциклопедии известна, что стало одним из поводов блокировки "Википедии" в России. Известно и о сотрудничестве со спецслужбами США админов крупнейших американских соцсетей - в том числе той, которой владеет Маск.Для многих экспертов на Западе перспектива победы над Россией на украинском поле не очевидна. Некоторые прямо говорят об изначально ошибочной стратегии разжигания такого конфликта, в котором выигрывает Россия. Очередные заявления в поддержку именно такой позиции сделали известные военные эксперты Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор, ветераны спецслужб США и ряд аналитиков.В частности, Макгрегор считает, что "71 тысяча погибших украинских солдат" в ходе начавшегося 4 июня "весеннего контрнаступления" ВСУ – цифра "правдоподобная". По его информации, Госдеп продвигает идею "заморозки конфликта" по корейскому сценарию, чтобы "сохранить лицо".Попытки дискредитировать и изолировать Россию на международной арене встречали противодействие МИД РФ. Министерство опубликовало рассекреченные документы НКВД-МГБ СССР о вкладе Германии в становление и развитие украинского национализма.Публикация может быть связана с состоявшимися 18 сентября в Международном Суде ООН в Гааге слушаний в рамках предварительной стадии российско-украинского разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. Представители МИД РФ обратили внимание на свои материалы, в которых "демонстрируется неонацистская сущность "майданного" киевского режима, который, придя к власти вследствие насильственного госпереворота, стал последовательно выстраивать государство, в котором нет места русскому народу, его вере, языку и культуре. Тем временем официальный Киев "демонстрировал пренебрежение юридическими нормами. Установленное после госпереворота 2014 года руководство Украины не только не допустило расследований многих громких преступлений" – включая убийств и похищений своих идейных оппонентов, но и потворствовало новым.Показательно, как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк поставил вопрос о ненужности расследования ракетного обстрела Константиновки, из которого украинские пропагандисты попытались сделать очередное медийное шоу. Удар произошел во время визита в Киев главы дипломатии США Энтони Блинкена.Громко стартовавшая пропагандистская кампания была свёрнута через несколько часов – как только появились заслуживающие доверия сведения об ударе по населённому пункту украинской ракеты. Подоляк уверен, что расследование этого инцидента не нужно, потому что ему всё и так ясно – Россия виновата.Во вторник, 19 сентября, издание The New York Times опубликовало собственное расследование, в котором утверждается, что удар был нанесен украинской ракетой противовоздушнй обороны (ПВО) "Бук".Официальный представители МИД РФ Мария Захарова на брифинге19 сентября в Москве рассказала об уже вынесенных приговорах украинским военнослужащим, совершившим военные преступления в ДНР и ЛНР. Она также выразила возмущение предпринимаемыми в ЕС попытками героизации военнослужащих из дискредитировавших себя подразделений ВСУ.МИД РФ продолжил дипломатические усилия по недопущению изоляции России на нескольких направлениях. В российском министерстве проинформировали о содержательных переговорах, которые провели главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И."Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в ООН, включая проблематику реформы Совбеза организации. Они отметили "важность дальнейшего углубления эффективной координации в рамках ШОС и БРИКС с учетом роста авторитета и представительности этих структур на фоне их расширения, а также в G20, асеаноцентричных объединениях, АТЭС и в других международных форматах".Тем временем в Германии состоялись переговоры возглавляемой США коалиции по милитаризации Украины. Прошли они на авиабазе ВВС США "Рамштайн" - как и 14 таких же встреч до этого. Впервые на заседании присутствовал новый министр обороны Украины Рустем Умеров, что по мнению госсекретаря Минобороны ФРГ Сиемтье Мёллер стало особенностью встречи.По итогам заседания газета Frankfurter Allgemein сообщила, что Германия так и не решилась объявить о поставках крылатых ракет "Таурус".Издание отметило, что именно их Киев "требовал" у Берлина, а "федеральное правительство опасается, что Украина может также атаковать цели на российской земле и тем самым дать Москве повод для дальнейшей эскалации ситуации". Поэтому федеральный министр обороны Борис Писториус, не участвовавший лично в 15-м "Рамштайне" заявил днём ранее, что с этим дальнобойным разрушительным оружием всё не так просто.Министр обороны США Ллойд Остин в ходе "Рамштайна" заявил, что военные поставки на Украину осуществляют почти полсотни стран и стоимость их уже превысили $76 млрд. Остин указал на важность их продолжения "не только для того, чтобы выиграть войну против России, но и для того, чтобы удержать Москву от будущих атак".
https://ukraina.ru/20230919/1049519795.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, новости, новости украины, главные новости, оон, генассамблея оон, совбез оон, генсек оон, всу, военные преступления, мид рф, ллойд остин, борис писториус, владимир зеленский
Эксклюзив, Новости, Новости Украины, Главные новости, ООН, Генассамблея ООН, Совбез ООН, Генсек ООН, ВСУ, Военные преступления, МИД РФ, Ллойд Остин, Борис Писториус, Владимир Зеленский

Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября

19:00 19.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Нью-Йорке началась Генассамблея ООН: Зеленский требует исключить Россию из ООН. Следком РФ и суды ЛДНР выносят приговоры военнослужащим ВСУ за военные преступления. Коалиция по оказанию военной помощи Украине пообещала поставки танков и боеприпасов
Генассамблея ООН
Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак указала Зеленскому на процедуру реализации такой инициативы.
Президент США Джозеф Байден в очередной раз назвал Владимира Путина "диктатором" и в целом нелицеприятно высказался о России.
Байден в ходе ГА ООН пообещал помощь Зеленскому, признавшись, что оказывать её будет тяжело. Об эффективности такой помощи и цены для налогоплательщиков США давно рассуждают политические оппоненты Демпартии и Байдена, собирающегося на второй президентский срок (выборы 2024 года).
Илон Маск пошутил, выдав очередное крылатое выражение: историю пишут победители, а проигравшие редактируют "Википедию". Причастность западных спецслужб к редактированию упомянутой сетевой энциклопедии известна, что стало одним из поводов блокировки "Википедии" в России. Известно и о сотрудничестве со спецслужбами США админов крупнейших американских соцсетей - в том числе той, которой владеет Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
10:42
El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает какКиев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink Илона Маска, однако пока очевидно, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Об этом 19 сентября написала испанская газета Pais
Для многих экспертов на Западе перспектива победы над Россией на украинском поле не очевидна. Некоторые прямо говорят об изначально ошибочной стратегии разжигания такого конфликта, в котором выигрывает Россия. Очередные заявления в поддержку именно такой позиции сделали известные военные эксперты Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор, ветераны спецслужб США и ряд аналитиков.
В частности, Макгрегор считает, что "71 тысяча погибших украинских солдат" в ходе начавшегося 4 июня "весеннего контрнаступления" ВСУ – цифра "правдоподобная". По его информации, Госдеп продвигает идею "заморозки конфликта" по корейскому сценарию, чтобы "сохранить лицо".
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
14:21
"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - МакгрегорСША ввязались в кровавую антироссийскую авантюру, из которой не знают как выйти без потери лица. Об этом в интервью интернет-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Попытки дискредитировать и изолировать Россию на международной арене встречали противодействие МИД РФ. Министерство опубликовало рассекреченные документы НКВД-МГБ СССР о вкладе Германии в становление и развитие украинского национализма.Публикация может быть связана с состоявшимися 18 сентября в Международном Суде ООН в Гааге слушаний в рамках предварительной стадии российско-украинского разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.
Представители МИД РФ обратили внимание на свои материалы, в которых "демонстрируется неонацистская сущность "майданного" киевского режима, который, придя к власти вследствие насильственного госпереворота, стал последовательно выстраивать государство, в котором нет места русскому народу, его вере, языку и культуре.
Гаагский трибунал - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
14:57
МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООНАбсурдными назвал посол России претензии Киева в иске, поданном в Международный Суд ООН в Гааге. Об этом 19 сентября сообщает МИД РФ.
Тем временем официальный Киев "демонстрировал пренебрежение юридическими нормами. Установленное после госпереворота 2014 года руководство Украины не только не допустило расследований многих громких преступлений" – включая убийств и похищений своих идейных оппонентов, но и потворствовало новым.
Показательно, как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк поставил вопрос о ненужности расследования ракетного обстрела Константиновки, из которого украинские пропагандисты попытались сделать очередное медийное шоу. Удар произошел во время визита в Киев главы дипломатии США Энтони Блинкена.
Громко стартовавшая пропагандистская кампания была свёрнута через несколько часов – как только появились заслуживающие доверия сведения об ударе по населённому пункту украинской ракеты. Подоляк уверен, что расследование этого инцидента не нужно, потому что ему всё и так ясно – Россия виновата.
Во вторник, 19 сентября, издание The New York Times опубликовало собственное расследование, в котором утверждается, что удар был нанесен украинской ракетой противовоздушнй обороны (ПВО) "Бук".
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
16:06
Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке, где было сказано, что "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук"". Реакцию ОП 19 сентября опубликовали украинские СМИ
Официальный представители МИД РФ Мария Захарова на брифинге19 сентября в Москве рассказала об уже вынесенных приговорах украинским военнослужащим, совершившим военные преступления в ДНР и ЛНР. Она также выразила возмущение предпринимаемыми в ЕС попытками героизации военнослужащих из дискредитировавших себя подразделений ВСУ.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
16:41
МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"Российские правоохранительные органы изучают видеозапись отправки украинскими военнослужащими на минное поле людей в форме российских солдат. Об этом 19 сентября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД РФ продолжил дипломатические усилия по недопущению изоляции России на нескольких направлениях. В российском министерстве проинформировали о содержательных переговорах, которые провели главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И.
"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.
Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в ООН, включая проблематику реформы Совбеза организации. Они отметили "важность дальнейшего углубления эффективной координации в рамках ШОС и БРИКС с учетом роста авторитета и представительности этих структур на фоне их расширения, а также в G20, асеаноцентричных объединениях, АТЭС и в других международных форматах".
Тем временем в Германии состоялись переговоры возглавляемой США коалиции по милитаризации Украины. Прошли они на авиабазе ВВС США "Рамштайн" - как и 14 таких же встреч до этого. Впервые на заседании присутствовал новый министр обороны Украины Рустем Умеров, что по мнению госсекретаря Минобороны ФРГ Сиемтье Мёллер стало особенностью встречи.
По итогам заседания газета Frankfurter Allgemein сообщила, что Германия так и не решилась объявить о поставках крылатых ракет "Таурус".
Издание отметило, что именно их Киев "требовал" у Берлина, а "федеральное правительство опасается, что Украина может также атаковать цели на российской земле и тем самым дать Москве повод для дальнейшей эскалации ситуации". Поэтому федеральный министр обороны Борис Писториус, не участвовавший лично в 15-м "Рамштайне" заявил днём ранее, что с этим дальнобойным разрушительным оружием всё не так просто.
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе "Рамштайна" заявил, что военные поставки на Украину осуществляют почти полсотни стран и стоимость их уже превысили $76 млрд. Остин указал на важность их продолжения "не только для того, чтобы выиграть войну против России, но и для того, чтобы удержать Москву от будущих атак".
Эскалация ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
17:31
Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
 
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19:29Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"
19:13Турция закупила уголь из новых регионов России
19:00Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября
18:32В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
18:31Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него
18:00Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка
17:50Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко
17:31Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты
17:31Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
17:27Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
17:23"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"
17:02Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве
16:41МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"
16:40"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"
16:06Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто
16:06"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
16:01Что будет после Украины. Битва за Арктику начинается
15:47Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова
15:30"Выручайте, убивают": избитый в военкомате украинец рассказал о пытках мобилизованных
15:28Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября
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