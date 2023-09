Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября

Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке, где было сказано, что "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук"". Реакцию ОП 19 сентября опубликовали украинские СМИ