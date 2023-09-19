https://ukraina.ru/20230919/1049543849.html

Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября

Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру

Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября

В Нью-Йорке началась Генассамблея ООН: Зеленский требует исключить Россию из ООН. Следком РФ и суды ЛДНР выносят приговоры военнослужащим ВСУ за военные преступления. Коалиция по оказанию военной помощи Украине пообещала поставки танков и боеприпасов

2023-09-19T19:00

2023-09-19T19:00

2023-09-19T19:00

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Генассамблея ООНВладимир Зеленский потребовал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак указала Зеленскому на процедуру реализации такой инициативы.Президент США Джозеф Байден в очередной раз назвал Владимира Путина "диктатором" и в целом нелицеприятно высказался о России.Байден в ходе ГА ООН пообещал помощь Зеленскому, признавшись, что оказывать её будет тяжело. Об эффективности такой помощи и цены для налогоплательщиков США давно рассуждают политические оппоненты Демпартии и Байдена, собирающегося на второй президентский срок (выборы 2024 года).Илон Маск пошутил, выдав очередное крылатое выражение: историю пишут победители, а проигравшие редактируют "Википедию". Причастность западных спецслужб к редактированию упомянутой сетевой энциклопедии известна, что стало одним из поводов блокировки "Википедии" в России. Известно и о сотрудничестве со спецслужбами США админов крупнейших американских соцсетей - в том числе той, которой владеет Маск.Для многих экспертов на Западе перспектива победы над Россией на украинском поле не очевидна. Некоторые прямо говорят об изначально ошибочной стратегии разжигания такого конфликта, в котором выигрывает Россия. Очередные заявления в поддержку именно такой позиции сделали известные военные эксперты Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор, ветераны спецслужб США и ряд аналитиков.В частности, Макгрегор считает, что "71 тысяча погибших украинских солдат" в ходе начавшегося 4 июня "весеннего контрнаступления" ВСУ – цифра "правдоподобная". По его информации, Госдеп продвигает идею "заморозки конфликта" по корейскому сценарию, чтобы "сохранить лицо".Попытки дискредитировать и изолировать Россию на международной арене встречали противодействие МИД РФ. Министерство опубликовало рассекреченные документы НКВД-МГБ СССР о вкладе Германии в становление и развитие украинского национализма.Публикация может быть связана с состоявшимися 18 сентября в Международном Суде ООН в Гааге слушаний в рамках предварительной стадии российско-украинского разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. Представители МИД РФ обратили внимание на свои материалы, в которых "демонстрируется неонацистская сущность "майданного" киевского режима, который, придя к власти вследствие насильственного госпереворота, стал последовательно выстраивать государство, в котором нет места русскому народу, его вере, языку и культуре. Тем временем официальный Киев "демонстрировал пренебрежение юридическими нормами. Установленное после госпереворота 2014 года руководство Украины не только не допустило расследований многих громких преступлений" – включая убийств и похищений своих идейных оппонентов, но и потворствовало новым.Показательно, как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк поставил вопрос о ненужности расследования ракетного обстрела Константиновки, из которого украинские пропагандисты попытались сделать очередное медийное шоу. Удар произошел во время визита в Киев главы дипломатии США Энтони Блинкена.Громко стартовавшая пропагандистская кампания была свёрнута через несколько часов – как только появились заслуживающие доверия сведения об ударе по населённому пункту украинской ракеты. Подоляк уверен, что расследование этого инцидента не нужно, потому что ему всё и так ясно – Россия виновата.Во вторник, 19 сентября, издание The New York Times опубликовало собственное расследование, в котором утверждается, что удар был нанесен украинской ракетой противовоздушнй обороны (ПВО) "Бук".Официальный представители МИД РФ Мария Захарова на брифинге19 сентября в Москве рассказала об уже вынесенных приговорах украинским военнослужащим, совершившим военные преступления в ДНР и ЛНР. Она также выразила возмущение предпринимаемыми в ЕС попытками героизации военнослужащих из дискредитировавших себя подразделений ВСУ.МИД РФ продолжил дипломатические усилия по недопущению изоляции России на нескольких направлениях. В российском министерстве проинформировали о содержательных переговорах, которые провели главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И."Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.Лавров и Ван И обсудили взаимодействие в ООН, включая проблематику реформы Совбеза организации. Они отметили "важность дальнейшего углубления эффективной координации в рамках ШОС и БРИКС с учетом роста авторитета и представительности этих структур на фоне их расширения, а также в G20, асеаноцентричных объединениях, АТЭС и в других международных форматах".Тем временем в Германии состоялись переговоры возглавляемой США коалиции по милитаризации Украины. Прошли они на авиабазе ВВС США "Рамштайн" - как и 14 таких же встреч до этого. Впервые на заседании присутствовал новый министр обороны Украины Рустем Умеров, что по мнению госсекретаря Минобороны ФРГ Сиемтье Мёллер стало особенностью встречи.По итогам заседания газета Frankfurter Allgemein сообщила, что Германия так и не решилась объявить о поставках крылатых ракет "Таурус".Издание отметило, что именно их Киев "требовал" у Берлина, а "федеральное правительство опасается, что Украина может также атаковать цели на российской земле и тем самым дать Москве повод для дальнейшей эскалации ситуации". Поэтому федеральный министр обороны Борис Писториус, не участвовавший лично в 15-м "Рамштайне" заявил днём ранее, что с этим дальнобойным разрушительным оружием всё не так просто.Министр обороны США Ллойд Остин в ходе "Рамштайна" заявил, что военные поставки на Украину осуществляют почти полсотни стран и стоимость их уже превысили $76 млрд. Остин указал на важность их продолжения "не только для того, чтобы выиграть войну против России, но и для того, чтобы удержать Москву от будущих атак".

https://ukraina.ru/20230919/1049519795.html

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https://ukraina.ru/20230919/1049538849.html

https://ukraina.ru/20230919/1049541444.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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