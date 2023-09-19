Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
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Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября
Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября
Расследование The New York Times трагедии на рынке в Константиновке, где в результате падения ракеты погибли гражданские люди, открывает правду о действиях ВСУ. Дополняют упреки в адрес киевских властей и немецкие медиа, которые разоблачают Зеленского. А Киев тем временем ищет замену спутникам Илона Маска. Мировые СМИ о главном на Украине.
2023-09-19T15:28
2023-09-19T15:40
эксклюзив
украина
зарубежье
илон маск
владимир зеленский
спецоперация
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Разоблачение ЗеленскогоОчередное разоблачение действий киевских властей и ВСУ изложено в интервью Die Welt из уст полковника бундесвера в отставке и военного эксперта Вольфганга Рихтера. Эксперт заявил, что вопреки тому, что в иностранных СМИ публикуются материалы о “крупных” победах ВСУ на фронте, их достижения “незначительны”."Несмотря на все сообщения об успехах, которые мы слышим, речь всё же идёт о локальных достижениях —двух, трёх или даже пяти километрах продвижения, которые потом на каких—то этапах снова переходят под контроль России", — сказал Рихтер.По мнению Рихтера важным является то, что обстановка на фронте в целом не претерпевает каких-либо изменений, как и само контрнаступление. Рихтер также полагает, что интенсивность боевых действий ухудшится с наступлением дождливой погоды, а крупномасштабного наступления с прорывом не произойдет.И хочется, и колетсяКиев находится в поисках альтернативы спутниковой сети Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, передает испанская газета El Pais.Известно, что на данный момент замена спутникам Маска у Украины есть, однако отказаться от них сейчас Киев не имеет возможности.В случае отказа Starlink, оборонительные способности Украины рухнутЮ в связи с чем Киев надеется, что правительство США гарантирует Украине, что компания Маска "не оставит их в беде", пишут в испанской газете.В начале прошлого года компания SpaceX передала Украине первую партию станций Starlink. Украина, воспользовавшись возможностями спутниковой системы, в феврале 2023 года планировала атаковать полуостров Крым. Однако Маск не согласился на её активацию по просьбе украинских органов власти, тем самым сорвал беспилотный набег Киева на Крым.В начале сентября начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. По оценке Министерства цифровой трансформации Украины, в стране используются около 42 тыс. терминалов Starlink.Чисто по фактуЭксперты The New York Times провели большое расследование трагедии, произошедшей 6 сентября в Константиновке (находится под контролем ВСУ). В тот день на местный рынок прилетела украинская ракета, которая разорвалась, в результате чего пострадали 44 человека, из ни х - 16 погибли, в том числе ребенок. Западные эксперты на основании объективных фактов доказали, что украинская ракета не поразила намеченную цель и упала на оживленной улице, что привело к разрушительным последствиям.По прошествии двух часов, Зеленский традиционно обвинил в обстреле Российскую Федерацию. Эту информацию разнесли многие западные СМИ. Однако The New York Times пишет, что “фрагменты ракет, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук"”.Представитель вооруженных сил Украины заявил, что служба безопасности страны расследует инцидент и согласно национальному законодательству не может давать дальнейшие комментарии.Как отмечают в западных СМИ, украинские власти сразу не хотели подпускать журналистов The Times к обломкам упавшей ракеты, наверняка опасаясь разоблачения, которое в конце концов случилось. Свидетели, с которыми беседовали журналисты американского издания, утверждают, что ракеты ПВО были выпущены со стороны Дружковки (находится под контролем ВСУ). Украинский солдат, дислоцированный в Дружковке, пожелавший остаться неизвестным, также сообщил, что слышал два пуска ракет примерно в одно и то же время.Кроме того, репортеры Times посетили место с которого непосредственно запускались ракеты. Эксперты рассказали, что на локации обнаружили траншеи, мусорные ямы и широкие гусеницы, напоминающие большую военную машину.Еще одним ключевым индикатором, утверждают исследователи, являются следы ожогов.“Различные зенитно-ракетные комплексы наземного базирования запускаются из задней части большого транспортного средства и при выстреле сжигают окружающий газон. Анализ спутниковых снимков "до" и "после" показывает новые следы ожогов вокруг траншей в день удара, что, возможно, указывает на то, что это место использовалось для запуска ракет”, - говорит один из экспертов.“Почему ракета, максимальная дальность которой составляет чуть более 17 миль (почти 28 км), могла приземлиться в Константиновке, неясно, хотя возможно, что она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели”, - предполагают западные эксперты.В этот раз Зеленскому и украинским СМИ не удалось дискредитировать российскую армию.
https://ukraina.ru/20230919/1049533557.html
https://ukraina.ru/20230919/1049531758.html
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эксклюзив, украина, зарубежье, илон маск, владимир зеленский, спецоперация
Эксклюзив, Украина, Зарубежье, Илон Маск, Владимир Зеленский, Спецоперация

Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября

15:28 19.09.2023 (обновлено: 15:40 19.09.2023)
 
Зеленский
Зеленский
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Расследование The New York Times трагедии на рынке в Константиновке, где в результате падения ракеты погибли гражданские люди, открывает правду о действиях ВСУ. Дополняют упреки в адрес киевских властей и немецкие медиа, которые разоблачают Зеленского. А Киев тем временем ищет замену спутникам Илона Маска. Мировые СМИ о главном на Украине.
Разоблачение Зеленского
Очередное разоблачение действий киевских властей и ВСУ изложено в интервью Die Welt из уст полковника бундесвера в отставке и военного эксперта Вольфганга Рихтера. Эксперт заявил, что вопреки тому, что в иностранных СМИ публикуются материалы о “крупных” победах ВСУ на фронте, их достижения “незначительны”.
"Несмотря на все сообщения об успехах, которые мы слышим, речь всё же идёт о локальных достижениях —двух, трёх или даже пяти километрах продвижения, которые потом на каких—то этапах снова переходят под контроль России", — сказал Рихтер.
По мнению Рихтера важным является то, что обстановка на фронте в целом не претерпевает каких-либо изменений, как и само контрнаступление. Рихтер также полагает, что интенсивность боевых действий ухудшится с наступлением дождливой погоды, а крупномасштабного наступления с прорывом не произойдет.
Зеленский Бербок
14:59
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И хочется, и колется
Киев находится в поисках альтернативы спутниковой сети Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, передает испанская газета El Pais.
Известно, что на данный момент замена спутникам Маска у Украины есть, однако отказаться от них сейчас Киев не имеет возможности.
В случае отказа Starlink, оборонительные способности Украины рухнутЮ в связи с чем Киев надеется, что правительство США гарантирует Украине, что компания Маска "не оставит их в беде", пишут в испанской газете.
В начале прошлого года компания SpaceX передала Украине первую партию станций Starlink. Украина, воспользовавшись возможностями спутниковой системы, в феврале 2023 года планировала атаковать полуостров Крым. Однако Маск не согласился на её активацию по просьбе украинских органов власти, тем самым сорвал беспилотный набег Киева на Крым.
В начале сентября начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. По оценке Министерства цифровой трансформации Украины, в стране используются около 42 тыс. терминалов Starlink.
Чисто по факту
Эксперты The New York Times провели большое расследование трагедии, произошедшей 6 сентября в Константиновке (находится под контролем ВСУ). В тот день на местный рынок прилетела украинская ракета, которая разорвалась, в результате чего пострадали 44 человека, из ни х - 16 погибли, в том числе ребенок. Западные эксперты на основании объективных фактов доказали, что украинская ракета не поразила намеченную цель и упала на оживленной улице, что привело к разрушительным последствиям.
По прошествии двух часов, Зеленский традиционно обвинил в обстреле Российскую Федерацию. Эту информацию разнесли многие западные СМИ.
Буданов
14:22
Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма КанарисаАдмирал Вильгельм Канарис был главой Абвера – военной разведки нацисткой Германии. Параллельно он был британским агентом и участником заговора против Гитлера.
Однако The New York Times пишет, что “фрагменты ракет, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук"”.
Представитель вооруженных сил Украины заявил, что служба безопасности страны расследует инцидент и согласно национальному законодательству не может давать дальнейшие комментарии.
Как отмечают в западных СМИ, украинские власти сразу не хотели подпускать журналистов The Times к обломкам упавшей ракеты, наверняка опасаясь разоблачения, которое в конце концов случилось. Свидетели, с которыми беседовали журналисты американского издания, утверждают, что ракеты ПВО были выпущены со стороны Дружковки (находится под контролем ВСУ). Украинский солдат, дислоцированный в Дружковке, пожелавший остаться неизвестным, также сообщил, что слышал два пуска ракет примерно в одно и то же время.
Кроме того, репортеры Times посетили место с которого непосредственно запускались ракеты. Эксперты рассказали, что на локации обнаружили траншеи, мусорные ямы и широкие гусеницы, напоминающие большую военную машину.
Еще одним ключевым индикатором, утверждают исследователи, являются следы ожогов.
“Различные зенитно-ракетные комплексы наземного базирования запускаются из задней части большого транспортного средства и при выстреле сжигают окружающий газон. Анализ спутниковых снимков "до" и "после" показывает новые следы ожогов вокруг траншей в день удара, что, возможно, указывает на то, что это место использовалось для запуска ракет”, - говорит один из экспертов.
“Почему ракета, максимальная дальность которой составляет чуть более 17 миль (почти 28 км), могла приземлиться в Константиновке, неясно, хотя возможно, что она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели”, - предполагают западные эксперты.
В этот раз Зеленскому и украинским СМИ не удалось дискредитировать российскую армию.
 
ЭксклюзивУкраинаЗарубежьеИлон МаскВладимир ЗеленскийСпецоперация
 
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