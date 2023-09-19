Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв - 19.09.2023 Украина.ру
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Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв
Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв - 19.09.2023 Украина.ру
Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал, куда ВСУ могут бросить последние силы, а также назвал главное направление Украина.ру, 19.09.2023
2023-09-19T15:12
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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал, куда ВСУ могут бросить последние силы, а также назвал главное направление контрнаступления ВС РФ: 00:22 – Чего ожидать от ВСУ, учитывая последние заявления Зеленского? 10:52 – Чего могут добиться ВСУ? 16:10 – О российских успехах под Купянском; 19:05 – Осенняя распутица: какой из сторон она вредит больше? 21:45 – Как Россия дистанционно наносит удары по корпусам ВСУ; 29:40 – Когда ВС РФ могут перейти в наступление?
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видео, россия, украина, сво, видео
Видео, Россия, Украина, СВО

Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв

15:12 19.09.2023
 
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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал, куда ВСУ могут бросить последние силы, а также назвал главное направление контрнаступления ВС РФ:
00:22 – Чего ожидать от ВСУ, учитывая последние заявления Зеленского?
10:52 – Чего могут добиться ВСУ?
16:10 – О российских успехах под Купянском;
19:05 – Осенняя распутица: какой из сторон она вредит больше?
21:45 – Как Россия дистанционно наносит удары по корпусам ВСУ;
29:40 – Когда ВС РФ могут перейти в наступление?
 
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