https://ukraina.ru/20230919/1049534925.html

Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв

Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв - 19.09.2023 Украина.ру

Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв

Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал, куда ВСУ могут бросить последние силы, а также назвал главное направление Украина.ру, 19.09.2023

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:12

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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал, куда ВСУ могут бросить последние силы, а также назвал главное направление контрнаступления ВС РФ: 00:22 – Чего ожидать от ВСУ, учитывая последние заявления Зеленского? 10:52 – Чего могут добиться ВСУ? 16:10 – О российских успехах под Купянском; 19:05 – Осенняя распутица: какой из сторон она вредит больше? 21:45 – Как Россия дистанционно наносит удары по корпусам ВСУ; 29:40 – Когда ВС РФ могут перейти в наступление?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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