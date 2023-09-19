Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова - 19.09.2023 Украина.ру
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Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова
Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова - 19.09.2023 Украина.ру
Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова
Лычаковский районный суд Львова вынес приговор львовянину Руслану Литвинову за надругательство над могилой советского разведчика Кузнецова, сообщило 19 сентября украинское издание ZAXID.net
2023-09-19T15:47
2023-09-19T15:47
новости
украина
львов
суд
николай кузнецов
надругательство
могила
прах
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За надругательство над могилой советского разведчика обвиняемому Руслану Литвинову назначили наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей).24 июля львовянин при помощи двух домкратов повредил надгробную плиту на могиле Кузнецова с целью похитить его прах.Мэр Львова Андрей Садовой отреагировал на произошедшее.Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине от рук украинских националистов. Его останки захоронены во Львове на холме Славы.
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новости, украина, львов, суд, николай кузнецов, надругательство, могила, прах
Новости, Украина, Львов, Суд, Николай Кузнецов, надругательство, могила, прах

Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова

15:47 19.09.2023
 
© Андрей ЛубенскийСуд украинский герб камера решетка тюрьма
Суд украинский герб камера решетка тюрьма
© Андрей Лубенский
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Лычаковский районный суд Львова вынес приговор львовянину Руслану Литвинову за надругательство над могилой советского разведчика Кузнецова, сообщило 19 сентября украинское издание ZAXID.net
За надругательство над могилой советского разведчика обвиняемому Руслану Литвинову назначили наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей).
24 июля львовянин при помощи двух домкратов повредил надгробную плиту на могиле Кузнецова с целью похитить его прах.
Мэр Львова Андрей Садовой отреагировал на произошедшее.
"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", - написал Садовой в своем телеграм-канале.
Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.
Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине от рук украинских националистов. Его останки захоронены во Львове на холме Славы.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 05:07
"Бабушка приедет", не сомневайтесь! Почему мэр Львова боится могилы русского разведчика КузнецоваГоворят, что войну можно считать законченной тогда, когда будет похоронен с почестями ее последний солдат. А что говорить про тех, кто восемьдесят лет спустя, наоборот хочет выкопать из могилы прах похороненных и продать его? Или обменять на что-нибудь материальное, с выгодой?
 
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