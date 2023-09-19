https://ukraina.ru/20230919/1049534634.html

"Выручайте, убивают": избитый в военкомате украинец рассказал о пытках мобилизованных

"Выручайте, убивают": избитый в военкомате украинец рассказал о пытках мобилизованных - 19.09.2023 Украина.ру

"Выручайте, убивают": избитый в военкомате украинец рассказал о пытках мобилизованных

Во вторник, 19 сентября, по украинскому сегменту интернета разлетелось видео предположительно из военкомата города Самбор Львовской области. На кадрах видно, как люди в форме угрожают пистолетом и избивают одного из мужчин. Пострадавший уже вышел на связь с просьбой о помощи

2023-09-19T15:30

2023-09-19T15:30

2023-09-19T15:30

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В ролике человек в военной форме, вероятно сотрудник военкомата, достает пистолет и начинает угрожать мужчине, который в это время сидит на койке. Он бьет призывника по щекам и коленом в корпус, параллельно выкрикивая угрозы."В багажник, поехали, закопаю и никто не найдет", - в том числе говорит нападающий.Буквально через пару часов в сети появилось другое видео, на котором уже избитый украинец взывает о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают."Выручайте, убивают", - резюмирует он.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Во вторник, 19 сентября, стало известно, что на Украине уже заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, киевский режим объявил об ужесточении мер призыва. В частности, Владимир Зеленский объявил, что все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны будут перепроверены, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.В отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было объявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.На этом фоне украинцы предпринимают все более оригинальные попытки избежать этой участи. По последним данным Минобороны РФ только за период контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли по меньшей мере 6,6 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230918/1049498797.html

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