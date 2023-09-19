https://ukraina.ru/20230919/1049529962.html

Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине

Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине - 19.09.2023 Украина.ру

Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения МИД Польши в том, что Россия стоит за миграционным кризисом на итальянском острове Лампедуза. Об этом она написала 19 сентября в своём телеграм-канале

2023-09-19T13:48

2023-09-19T13:48

2023-09-19T13:48

новости

россия

мария захарова

мид рф

польша

италия

миграционный кризис

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Захарова зеркально ответила на утверждение замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который сказал о России и мигрантах из Нигера и стран Центральной Африки.Накануне Малярчик в эфире Польского радио обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии. "Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им с транспортировкой, кто-то в этом заинтересован, и это, несомненно, Россия", - заявил Мулярчик.Напоследок замглавы МИД Польши добавил, что перевозкой мигрантов занимаются преступные организации, но "за кулисами определенно стоит Путин".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.

https://ukraina.ru/20230919/1049527901.html

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новости, россия, мария захарова, мид рф, польша, италия, миграционный кризис