Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине - 19.09.2023 Украина.ру
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Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине
Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине - 19.09.2023 Украина.ру
Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения МИД Польши в том, что Россия стоит за миграционным кризисом на итальянском острове Лампедуза. Об этом она написала 19 сентября в своём телеграм-канале
2023-09-19T13:48
2023-09-19T13:48
новости
россия
мария захарова
мид рф
польша
италия
миграционный кризис
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Захарова зеркально ответила на утверждение замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который сказал о России и мигрантах из Нигера и стран Центральной Африки.Накануне Малярчик в эфире Польского радио обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии. "Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им с транспортировкой, кто-то в этом заинтересован, и это, несомненно, Россия", - заявил Мулярчик.Напоследок замглавы МИД Польши добавил, что перевозкой мигрантов занимаются преступные организации, но "за кулисами определенно стоит Путин".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мария захарова, мид рф, польша, италия, миграционный кризис
Новости, Россия, Мария Захарова, МИД РФ, Польша, Италия, миграционный кризис

Захарова пояснила, какая страна на самом деле "имеет интерес" в кризисе на Украине

13:48 19.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения МИД Польши в том, что Россия стоит за миграционным кризисом на итальянском острове Лампедуза. Об этом она написала 19 сентября в своём телеграм-канале
"Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша. Которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине", - написала Захарова.
Захарова зеркально ответила на утверждение замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который сказал о России и мигрантах из Нигера и стран Центральной Африки.
Накануне Малярчик в эфире Польского радио обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии.
"Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им с транспортировкой, кто-то в этом заинтересован, и это, несомненно, Россия", - заявил Мулярчик.
Напоследок замглавы МИД Польши добавил, что перевозкой мигрантов занимаются преступные организации, но "за кулисами определенно стоит Путин".
В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.
Здание МИДа Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
13:21
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на ЛампедузеЗамминистра иностранных дел Польши Аркалиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии. Об этом 19 сентября он заявил в эфире Польского радио
 
НовостиРоссияМария ЗахароваМИД РФПольшаИталиямиграционный кризис
 
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