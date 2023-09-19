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Украина скоро получит первую партию американских танков Abrams – Пентагон

Украина скоро получит первую партию американских танков Abrams – Пентагон - 19.09.2023 Украина.ру

Украина скоро получит первую партию американских танков Abrams – Пентагон

Американские танки Abrams уже скоро прибудут на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом 19 сентября сообщили журналисты издания Barron`s со ссылкой на AFP

2023-09-19T12:03

2023-09-19T12:03

2023-09-19T12:03

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Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".Киевские власти ожидают более десяти машин в ближайшее время. Всего США обещали поставить 31 танк Abrams.31 августа представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл прокомментировал поставку Украине американских танков Abrams. По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", добавил О’Доннелл.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, зарубежье, украина, танк, m1 abrams, ллойд остин