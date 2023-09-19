Украина скоро получит первую партию американских танков Abrams – Пентагон
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Американские танки Abrams уже скоро прибудут на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом 19 сентября сообщили журналисты издания Barron`s со ссылкой на AFP
Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".
"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — сказал он.
Киевские власти ожидают более десяти машин в ближайшее время. Всего США обещали поставить 31 танк Abrams.
31 августа представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл прокомментировал поставку Украине американских танков Abrams.
По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", добавил О’Доннелл.