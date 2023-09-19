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Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине

Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине - 19.09.2023 Украина.ру

Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине

Президент Ирана Ибрагим Раиси сказал, что его страна против конфликта на Украине и Тегеран готов помочь в его урегулировании. Об этом Раиси заявил 19 сентября в Нью-Йорке, во время пресс-конференции для руководителей СМИ, организованной в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН

2023-09-19T11:22

2023-09-19T11:22

2023-09-19T11:22

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иран

украина

конфликт

посредник

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"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредниками, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Раиси.Он признал, что ирано-российские отношения охватывают множество аспектов, от экономического сотрудничества, до культурного обмена, но при этом подчеркнул, что каждая из этих сфер сотрудничества развивалась до конфликта на Украине. Также он сказал, что никогда не было никаких документальных доказательств того, что Иран передавал России оружие с начала специальной военной операции на Украине.С другой стороны, иранский лидер считает, что в этом конфликте дестабилизирующую роль сыграл Вашингтон, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи."У нас остается вопрос к США – почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовых доходов от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выйти на арену и способствовать прекращению боевых действий?“, - заявил Раиси.В августе официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что страны Запада используют ситуацию на Украине для испытаний своего оружия. При этом он отметил, что лучшим способом разрешения конфликта является диалог.

https://ukraina.ru/20230816/1048716897.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, иран, украина, конфликт, посредник