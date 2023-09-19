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В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа
В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа - 19.09.2023 Украина.ру
В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа
Житель Одессы украл у соседки черепаху, чтобы сварить себе из нее суп. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы сразу по двум статьям. Об этом 19 сентября сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на информацию полиции
2023-09-19T10:47
2023-09-19T10:47
2023-09-19T10:47
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Полиция уже предъявила злоумышленнику обвинения по двум статьям: воровство в условиях военного положения и жестокое обращение с животными. В совокупности ему грозит до восьми лет лишения свободы."Бедная черепашка", "Вот так похавал на 8 лет", "Надеюсь, это того стоило", "Даже во время войны нужно оставаться людьми. А человечность прежде всего проявляется в отношении к животным", "Теперь будет на диете 8 лет", "Оригинально откосил на 8 лет", "Дибилизм ситуации в том, что за такое 8 лет дают, а казнокрады на свободе", "Дурачина, шаурма дешевле 8-ми лет", - отреагировали пользователи.За подобное поведение украинцы периодически сами получают "животные" прозвища. Так, например, пару недель назад в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых беженцев с Украины сравнили с собаками.
https://ukraina.ru/20230909/1049292528.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, одесса, убийство, черепаха
В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа
Житель Одессы украл у соседки черепаху, чтобы сварить себе из нее суп. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы сразу по двум статьям. Об этом 19 сентября сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на информацию полиции
"Находясь в совместной с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил ей панцирь, сварил и съел", - говорится в сообщении.
Полиция уже предъявила злоумышленнику обвинения по двум статьям: воровство в условиях военного положения и жестокое обращение с животными. В совокупности ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"Бедная черепашка", "Вот так похавал на 8 лет", "Надеюсь, это того стоило", "Даже во время войны нужно оставаться людьми. А человечность прежде всего проявляется в отношении к животным", "Теперь будет на диете 8 лет", "Оригинально откосил на 8 лет", "Дибилизм ситуации в том, что за такое 8 лет дают, а казнокрады на свободе", "Дурачина, шаурма дешевле 8-ми лет", - отреагировали пользователи.
За подобное поведение украинцы периодически сами получают "животные" прозвища. Так, например, пару недель назад в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых беженцев с Украины сравнили с собаками.