https://ukraina.ru/20230919/1049520377.html

В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа

В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа - 19.09.2023 Украина.ру

В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа

Житель Одессы украл у соседки черепаху, чтобы сварить себе из нее суп. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы сразу по двум статьям. Об этом 19 сентября сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на информацию полиции

2023-09-19T10:47

2023-09-19T10:47

2023-09-19T10:47

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Полиция уже предъявила злоумышленнику обвинения по двум статьям: воровство в условиях военного положения и жестокое обращение с животными. В совокупности ему грозит до восьми лет лишения свободы."Бедная черепашка", "Вот так похавал на 8 лет", "Надеюсь, это того стоило", "Даже во время войны нужно оставаться людьми. А человечность прежде всего проявляется в отношении к животным", "Теперь будет на диете 8 лет", "Оригинально откосил на 8 лет", "Дибилизм ситуации в том, что за такое 8 лет дают, а казнокрады на свободе", "Дурачина, шаурма дешевле 8-ми лет", - отреагировали пользователи.За подобное поведение украинцы периодически сами получают "животные" прозвища. Так, например, пару недель назад в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых беженцев с Украины сравнили с собаками.

https://ukraina.ru/20230909/1049292528.html

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