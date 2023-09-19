https://ukraina.ru/20230919/1049518773.html

Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган

Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган - 19.09.2023 Украина.ру

Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган

Конфликт на Украине продлится долго, но президент России Владимир Путин выступает за скорейшего окончание конфликта, заявил 19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS

2023-09-19T10:18

2023-09-19T10:18

2023-09-19T10:18

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Журналистка попросила Эрдогане прокомментировать конфликт на Украине и высказать мнение касательно того, верит ли президент России Владимир Путин в победу.Журналистка уточнила, почему Эрдоган верит в том, что Путин хочет положить конец вооруженному конфликту. Президент Турции привёл снова российского лидера и подчеркнул, что "Путин выступает за то, чтобы как можно скорее положить конец этой войне".При этом Эрдоган сказал, что не может ответить на вопрос, сколько ещё продлиться конфликт, "только лидеры обеих сторон могут сказать это".Журналистка поинтересовалась также мнением Эрдогана по вопросу Крыма, и удастся ли киевским властям вернуть его в состав Украины. "Я думаю, что в настоящее время это тоже будет невозможно, только время покажет", ответил президент Турции.

https://ukraina.ru/20230919/1049518597.html

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новости, турция, украина, россия, эрдоган, крым, владимир путин