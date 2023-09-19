https://ukraina.ru/20230919/1049518773.html
Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган
Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган - 19.09.2023 Украина.ру
Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган
Конфликт на Украине продлится долго, но президент России Владимир Путин выступает за скорейшего окончание конфликта, заявил 19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS
2023-09-19T10:18
2023-09-19T10:18
2023-09-19T10:18
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Журналистка попросила Эрдогане прокомментировать конфликт на Украине и высказать мнение касательно того, верит ли президент России Владимир Путин в победу.Журналистка уточнила, почему Эрдоган верит в том, что Путин хочет положить конец вооруженному конфликту. Президент Турции привёл снова российского лидера и подчеркнул, что "Путин выступает за то, чтобы как можно скорее положить конец этой войне".При этом Эрдоган сказал, что не может ответить на вопрос, сколько ещё продлиться конфликт, "только лидеры обеих сторон могут сказать это".Журналистка поинтересовалась также мнением Эрдогана по вопросу Крыма, и удастся ли киевским властям вернуть его в состав Украины. "Я думаю, что в настоящее время это тоже будет невозможно, только время покажет", ответил президент Турции.
https://ukraina.ru/20230919/1049518597.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, турция, украина, россия, эрдоган, крым, владимир путин
Новости, Турция, Украина, Россия, Эрдоган, Крым, Владимир Путин
Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган
Конфликт на Украине продлится долго, но президент России Владимир Путин выступает за скорейшего окончание конфликта, заявил 19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS
Журналистка попросила Эрдогане прокомментировать конфликт на Украине и высказать мнение касательно того, верит ли президент России Владимир Путин в победу.
"Совершенно очевидно, что эта война продлится долго. И мы хотели бы очень надеяться на то, что война закончится как можно скорее. И господин Путин на самом деле выступает за то, чтобы как можно скорее прекратить эту войну", - сказал турецкий лидер.
Журналистка уточнила, почему Эрдоган верит в том, что Путин хочет положить конец вооруженному конфликту. Президент Турции привёл снова российского лидера и подчеркнул, что "Путин выступает за то, чтобы как можно скорее положить конец этой войне".
При этом Эрдоган сказал, что не может ответить на вопрос, сколько ещё продлиться конфликт, "только лидеры обеих сторон могут сказать это".
Журналистка поинтересовалась также мнением Эрдогана по вопросу Крыма, и удастся ли киевским властям вернуть его в состав Украины. "Я думаю, что в настоящее время это тоже будет невозможно, только время покажет", ответил президент Турции.