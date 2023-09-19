Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа" - 19.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"
Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа" - 19.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"
Главной задачей российских войск в зоне СВО является уничтожение боевой техники противника. Это является необходимым условием для наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T06:15
2023-09-19T06:15
новости
потери всу
военная техника
украина
бои
россия
наступление
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За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тыс. военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов", в том числе современных модификаций, рассказал Хроленко.Также российские подразделения уничтожили два британских "Челленджера", которые за все годы эксплуатации ни разу не были поражены огнем противника. Таким образом, уничтожение техники ВСУ идет методично и эффективно, добавил эксперт.Главная задача ВС России на поле боя – уничтожить бронетехнику противника, потому что это необходимо для российского контрнаступления. На Западе понимают, что после утилизации всей бронетехники, поставленной Украине, Россия точно пойдет вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049467998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, потери всу, военная техника, украина, бои, россия, наступление
Новости, потери ВСУ, военная техника, Украина, бои, Россия, наступление

Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"

06:15 19.09.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Главной задачей российских войск в зоне СВО является уничтожение боевой техники противника. Это является необходимым условием для наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тыс. военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов", в том числе современных модификаций, рассказал Хроленко.
Также российские подразделения уничтожили два британских "Челленджера", которые за все годы эксплуатации ни разу не были поражены огнем противника. Таким образом, уничтожение техники ВСУ идет методично и эффективно, добавил эксперт.
"Понятно, что нам (ВС РФ. - Ред.) хотелось бы ее уничтожить за три часа, как в голливудских фильмах. Но нам для этого потребовалось больше 100 дней. Потому что США как пылесосом высосали со всего мира все запасы советского вооружения для поставок на Украину", - подчеркнул Хроленко.
Главная задача ВС России на поле боя – уничтожить бронетехнику противника, потому что это необходимо для российского контрнаступления. На Западе понимают, что после утилизации всей бронетехники, поставленной Украине, Россия точно пойдет вперед, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Хун Юань интервью
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Новостипотери ВСУвоенная техникаУкраинабоиРоссиянаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"
06:00Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан
05:45"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
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04:30"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода
04:27"Болтун – находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секреты
04:15Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
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