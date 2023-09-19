https://ukraina.ru/20230919/1049492428.html

"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода

"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода - 19.09.2023 Украина.ру

"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода

Во время летне-осенней кампании 2022 года ВС РФ заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-09-19T04:30

2023-09-19T04:30

2023-09-19T04:30

новости

харьковская область

минобороны рф

отступление

купянск

изюм

белгород

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В прошлом году российские подразделения не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны на занятых позициях в Купянске, Изюме и Балаклее. По ряду причин там не удалось выстроить мощную оборону, рассказал Алёхин.На данном направлении у ВС РФ было недостаточно сил и средств. Также не было должным образом налажено взаимодействие между подразделениями Минобороны и Росгвардии, добавил эксперт.У ВС РФ там не было блокпостов и линии обороны. Подразделения перегруппировались, а по факту – отступили. И эта перегруппировка отрицательно сказалась на участке фронта между Харьковом и Белгородом, отметил специалист.Возможно, российские ВС могли бы удержать Волчанск, но командование приняло решение отойти за линию госграницы. Это вылилось в то, что ВСУ уже год обстреливают белгородское приграничье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048617689.html

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новости, харьковская область, минобороны рф, отступление, купянск, изюм, белгород