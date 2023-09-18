Украинцы попытались бежать в Молдавию под видом зерна - 18.09.2023 Украина.ру
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Украинцы попытались бежать в Молдавию под видом зерна
Украинцы попытались бежать в Молдавию под видом зерна - 18.09.2023 Украина.ру
Украинцы попытались бежать в Молдавию под видом зерна
Восемнадцать жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей пытались сбежать с Украины в прицепе с зерном. Об этом 18 сентября сообщила Государственная пограничная служба Украины
2023-09-18T15:04
2023-09-18T15:04
новости
новости украины
зерно
уклонисты
украинцы
молдавия
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В тексте сообщения уточняется, что задержанные украинцы воспользовались услугами "гидов" из интернета, обещавших переправить мужчин в Молдавию. Для этого в пункт назначения уклонисты ехали в прицепах с зерном, предварительно несколько дней проведя в лесополосе неподалеку.Известно, что за эту услугу каждый "пассажир" заплатил по $5 тысяч (почти 500 тысяч рублей). Теперь уклонистов будут судить.Такие истории на Украине - не редкость. Местные "таланты" придумывают все новые и новые схемы заработка на желающих избежать мобилизации.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.
https://ukraina.ru/20230915/1049447145.html
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новости, новости украины, зерно, уклонисты, украинцы, молдавия
Новости, Новости Украины, зерно, уклонисты, украинцы, Молдавия

Украинцы попытались бежать в Молдавию под видом зерна

15:04 18.09.2023
 
© dnepr.info
© dnepr.info
Читать в
Восемнадцать жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей пытались сбежать с Украины в прицепе с зерном. Об этом 18 сентября сообщила Государственная пограничная служба Украины
В тексте сообщения уточняется, что задержанные украинцы воспользовались услугами "гидов" из интернета, обещавших переправить мужчин в Молдавию. Для этого в пункт назначения уклонисты ехали в прицепах с зерном, предварительно несколько дней проведя в лесополосе неподалеку.
Известно, что за эту услугу каждый "пассажир" заплатил по $5 тысяч (почти 500 тысяч рублей). Теперь уклонистов будут судить.
Такие истории на Украине - не редкость. Местные "таланты" придумывают все новые и новые схемы заработка на желающих избежать мобилизации.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.
Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 17:16
Через "Шлях": "Степан Бандера" и "Байрактар" помогли тысячам уклонистов сбежать с Украины"Благотворительный фонд Степана Бандеры" и другие общественные организации Львова и Николаева через систему "Шлях" помогли сбежать с Украины тысячам уклонистов от мобилизации. Об этом говорится в расследовании NGL, опубликованном на днях
 
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