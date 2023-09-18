Европа приняла более 10 миллионов украинских беженцев - Еврокомиссар - 18.09.2023 Украина.ру
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Европа приняла более 10 миллионов украинских беженцев - Еврокомиссар
Европа приняла более 10 миллионов украинских беженцев - Еврокомиссар - 18.09.2023 Украина.ру
Европа приняла более 10 миллионов украинских беженцев - Еврокомиссар
Евросоюз принял более 10 миллионов украинских беженцев с начала спецоперации, заявил 18 сентября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио Sud Radio
2023-09-18T14:22
2023-09-18T14:22
новости
европа
польша
германия
еврокомиссары
украина
украинские беженцы
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Бретон выразил уверенность, что Европа способна принять беженцев, если будет действовать не в одиночку, а вместе.В начале сентября Евростат опубликовал данные о том, в какие страны предпочитают отправиться беженцы с Украины.Основными странами ЕС, принявшими беженцев с Украины, были Германия (1 153 865 человек; 28% от общего числа), Польша (971 080; 24%) и Чехия (357 540; 9%).Согласно данным Евростата, сейчас в Европе наблюдается неравномерное соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество украинцев на тысячу человек зафиксирована в следующих странах: Чехия (33), Польша (26,4), Эстония (25,9), Болгария (23,3) и Литва (25).Среди всех получателей временной защиты граждане Украины составляли более 98%. Из них женщины – 46,6% , дети – 34,2%, мужчины – 19,2%.
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новости, европа, польша, германия, еврокомиссары, украина, украинские беженцы
Новости, Европа, Польша, Германия, еврокомиссары, Украина, украинские беженцы

Европа приняла более 10 миллионов украинских беженцев - Еврокомиссар

14:22 18.09.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP / Martin Meissner
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Евросоюз принял более 10 миллионов украинских беженцев с начала спецоперации, заявил 18 сентября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио Sud Radio
Бретон выразил уверенность, что Европа способна принять беженцев, если будет действовать не в одиночку, а вместе.
"Мы приняли более 10 миллионов украинских мигрантов", - заявил еврокомиссар.
В начале сентября Евростат опубликовал данные о том, в какие страны предпочитают отправиться беженцы с Украины.
Основными странами ЕС, принявшими беженцев с Украины, были Германия (1 153 865 человек; 28% от общего числа), Польша (971 080; 24%) и Чехия (357 540; 9%).
Согласно данным Евростата, сейчас в Европе наблюдается неравномерное соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество украинцев на тысячу человек зафиксирована в следующих странах: Чехия (33), Польша (26,4), Эстония (25,9), Болгария (23,3) и Литва (25).
Среди всех получателей временной защиты граждане Украины составляли более 98%. Из них женщины – 46,6% , дети – 34,2%, мужчины – 19,2%.
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 15:52
"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая ВаршаваУкраинский блогер Ярослава Гресь осудила украинцев, которые выехали за границу, в частности, в Польшу, и продолжают общаться на русском языке, сообщило 14 сентября агентство "УНИАН"
 
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