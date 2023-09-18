В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ - 18.09.2023 Украина.ру
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В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ
В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ - 18.09.2023 Украина.ру
В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ
В Хмельницкой области слышали взрывы. Об этом сообщило 18 сентября украинское издание "Общественное"
2023-09-18T07:54
2023-09-18T07:54
взрывы
новости
тревога
воздушная тревога
хмельницкая область
херсон
измаил
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Ранним утром оно же информировало о повторных взрывах в области.Ранее издание "Зеркало недели" писало о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.Кроме того, мощные взрывы были слышны в городе Измаил Одесской области.В ночь на понедельник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал звучать с 04:31.
https://ukraina.ru/20230915/1049423816.html
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взрывы, новости, тревога, воздушная тревога, хмельницкая область, херсон, измаил
взрывы, Новости, тревога, воздушная тревога, Хмельницкая область, Херсон, Измаил

В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ

07:54 18.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
В Хмельницкой области слышали взрывы. Об этом сообщило 18 сентября украинское издание "Общественное"
Ранним утром оно же информировало о повторных взрывах в области.
Ранее издание "Зеркало недели" писало о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Кроме того, мощные взрывы были слышны в городе Измаил Одесской области.
В ночь на понедельник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал звучать с 04:31.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 07:13
В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИВ Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило 15 сентября издание "Общественное"
 
взрывыНовоститревогавоздушная тревогаХмельницкая областьХерсонИзмаил
 
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