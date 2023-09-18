https://ukraina.ru/20230918/1049480079.html

В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ

В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ - 18.09.2023 Украина.ру

В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ

В Хмельницкой области слышали взрывы. Об этом сообщило 18 сентября украинское издание "Общественное"

2023-09-18T07:54

2023-09-18T07:54

2023-09-18T07:54

взрывы

новости

тревога

воздушная тревога

хмельницкая область

херсон

измаил

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Ранним утром оно же информировало о повторных взрывах в области.Ранее издание "Зеркало недели" писало о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.Кроме того, мощные взрывы были слышны в городе Измаил Одесской области.В ночь на понедельник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал звучать с 04:31.

https://ukraina.ru/20230915/1049423816.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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взрывы, новости, тревога, воздушная тревога, хмельницкая область, херсон, измаил