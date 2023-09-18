https://ukraina.ru/20230918/1049479052.html

Энергетический фронт. Нефть может подорожать до 125 долларов за баррель

Энергетический фронт. Нефть может подорожать до 125 долларов за баррель - 18.09.2023 Украина.ру

Энергетический фронт. Нефть может подорожать до 125 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снова растут. Стоимость одного барреля нефти марки Brent на прошлой неделе превысила 90 долларов – хотя в начале лета его цена составляла около 70 долларов за баррель. А техасская марка нефти West Texas Intermediate находится на 10-месячном максимуме своей стоимости.

2023-09-18T04:26

2023-09-18T04:26

2023-09-18T04:28

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Это тридцатипроцентное повышение произошло несмотря на значительные усилия западного руководства, которое изо всех сил пытается удержать нефтяные цены на сколько-нибудь удобном для себя уровне. Потому что рост цен на энергоносители автоматически разгоняет инфляцию, увеличивая проблемы для экономики Евросоюза и США.По данным британской исследовательской организации RAC, цена бензина в Великобритании взлетела за август почти на семь пенсов (по текущему курсу это составляет восемь российских рублей), достигнув отметки 152,25 пенса за литр (183 рубля). А цена дизельного топлива выросла на восемь пенсов (почти 10 рублей) и достигла показателя 154,37 пенсов (185 рублей) за литр."В ближайшие недели, вероятно, произойдет дальнейшее повышение цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях по всей Великобритании", – отмечается в докладе этой организации, где констатируют, что новое подорожание топлива стало одним из самых резких ежемесячных приростов цен за последние двадцать лет.По мнению британских экспертов, такая ситуация автоматически приведет к подорожанию продуктов питания и товаров первой необходимости. Потому что цена на нефтепродукты во многом определяет их стоимость на внутреннем рынке.А если мировые цены на нефть продолжат расти дальше, это напрямую скажется на благосостоянии десятков миллионов жителей Соединенного Королевства – начиная от малоимущих граждан, и заканчивая разоряющимися представителями мелкого и среднего бизнеса.Между тем, такой сценарий представляется практически неизбежным, несмотря на застой в мировой экономике, который объясняется украинским кризисом и замедлением темпов роста в крупнейшем мировом импортере нефти – Китае.Падение спроса на нефть и нефтепродукты должно было потянуть цены вниз, однако этому помешала скоординированная позиция представителей Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Они вновь сумели договориться о сокращении поставок своей продукции на мировой рынок, обеспечивая этим подорожание энергоносителей.Такая стратегия принесла свои результаты, вопреки интересам Евросоюза и США. И на Западе видят в этом заговор Саудовской Аравии и России, направленный на подрыв позиций администрации президента Джозефа Байдена, накануне старта американской предвыборной кампании."Тот, кто преуменьшает значение ОПЕК, ничего не знает о мировых энергетических рынках и тем более о геополитике. Эта организация, состоящая из 13 стран, контролирует около двух пятых мировой добычи нефти и четыре пятых всех известных запасов нефти. А в последние годы, особенно после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, наблюдается углубление сотрудничества между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией, не входящей в эту организацию.Группа стран, входящая в ОПЕК+, контролирует почти половину мирового производства и девять десятых всех запасов. В прошлом году группа ОПЕК+ согласилась на постепенное сокращение добычи, которое в итоге составило 3,66 миллионов баррелей в день, или около 3,6 % мирового производства. Первоначально эти меры были введены до конца 2023 года, но в июне страны производители нефти согласились продлить их до 2024 года.Затем в июле ОПЕК сократила поставки еще на один миллион баррелей в день на мировые рынки, что первоначально было названо временной мерой. На прошлой неделе, продлив это сокращение до конца сентября, Саудовская Аравия, на которую приходится не менее 13% мировой добычи нефти, объявила, что сокращение на миллион баррелей останется в силе до конца декабря.Россия, добывающая примерно столько же, сколько и Саудовская Аравия, и уже играющая ключевую роль в более широком ограничении поставок по линии ОПЕК+, также продлила действие своего решения о сокращении. На прошлой неделе Москва объявила о том, что ежедневное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей также сохранится до конца года.Этот шаг Эр-Рияда и Москвы фактически нацелен на то, чтобы усилить напряженность в отношениях с Белым домом и большей частью западного мира. По мере приближения выборов в США в ноябре следующего года цены на бензин и дизельное топливо будут сильно зависеть от политической ситуации, поскольку высокая инфляция и стоимость топлива уже дают республиканцам возможность критиковать администрацию Байдена", – пишет Лиам Халлиган в британском издании The Telegraph.Судьба нефтяных цен окончательно определится в ноябре, когда состоится официальная встреча участников ОПЕК+ для согласования нефтедобычи в первые месяцы следующего 2024 года.По словам Халлигана, нефтетрейдеры прогнозируют, что в этом году нефть подорожает еще как минимум на 5%, и ее цена может вновь достигнуть планки 125 долларов за баррель – как это было в начале 2022 года.А это знаменует собой провал западной санкционной политики в энергетическом секторе, направленной на ограничение бюджетных доходов Москвы и поддержание низкой рыночной стоимости энергоносителей.Запад пытается отвечать на это информационной контратакой. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о том, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу – потому что мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика ранее 2030 года, из-за быстрого развития возобновляемых источников энергии и распространения электромобилей.Однако специалисты считают такие заявления пропагандой. Та же самая Великобритания обеспечивает за счет нефти и газа не менее 70% своих энергетических потребностей. Причем, по самым оптимистичным оценкам доля ископаемого топлива в ее энергетике все равно останется к 2030 году на уровне не менее 50%.Впрочем, даже этот показатель может быть достигнут лишь при условии, если британское правительство все-таки сумеет реализовать свои планы по развитию атомной энергетики, которым активно сопротивляется экологическая общественность, выступающая против строительства новой атомной электростанции Sizewell C. Потому что ветряные и солнечные станции однозначно не могут стать реальной альтернативой углеводородам.А пока на Западе начинают готовиться к очередному инфляционному шоку, помноженному на ожидаемые проблемы в новом отопительном сезоне. Причем, согласно прогнозам синоптиков, предстоящая зима в Европе вовсе не обязательно будет такой же теплой, как прошлая.

https://ukraina.ru/20230831/1049049266.html

https://ukraina.ru/20230828/1048980473.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, ес, сша, нефть, зарубежье, россия, великобритания, саудовская аравия