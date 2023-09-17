ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники - 17.09.2023 Украина.ру
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ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники
ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники - 17.09.2023 Украина.ру
ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники
Украинские БПЛА уничтожены на подлёте к российской столице
2023-09-17T11:50
2023-09-17T11:50
новости
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беспилотники
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минобороны рф
сергей собянин
москва
московская область
пво
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Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами ПВО России в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.Информацию об уничтожении летевших к Москве беспилотников распространил также мэр российской столицы Сергей Собянин. В своём ТГ-канале он сообщил: "Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра".Сообщается также об уничтожении БПЛА в Раменском районе. Разрушений и пострадавших в обоих случаях нет.НАТО поставляет на Украинцу различные типы и виды беспилотных аппаратов для нужд ВСУ и спецслужб. Представители официального Киева анонсировали усиление ударов по территории России с использованием беспилотников.
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новости, бпла, беспилотники, всу, сво, минобороны рф, сергей собянин, москва, московская область, пво
Новости, БПЛА, беспилотники, ВСУ, СВО, Минобороны РФ, Сергей Собянин, Москва, Московская область, ПВО

ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники

11:50 17.09.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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Украинские БПЛА уничтожены на подлёте к российской столице
Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами ПВО России в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.
Информацию об уничтожении летевших к Москве беспилотников распространил также мэр российской столицы Сергей Собянин. В своём ТГ-канале он сообщил: "Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра".
Сообщается также об уничтожении БПЛА в Раменском районе. Разрушений и пострадавших в обоих случаях нет.
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 17:34
Франция дарит ВСУ 150 беспилотниковФранцузские БПЛА самолётного типа могут появиться в России
НАТО поставляет на Украинцу различные типы и виды беспилотных аппаратов для нужд ВСУ и спецслужб. Представители официального Киева анонсировали усиление ударов по территории России с использованием беспилотников.
 
НовостиБПЛАбеспилотникиВСУСВОМинобороны РФСергей СобянинМоскваМосковская областьПВО
 
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