ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники
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Украинские БПЛА уничтожены на подлёте к российской столице
Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами ПВО России в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.
Информацию об уничтожении летевших к Москве беспилотников распространил также мэр российской столицы Сергей Собянин. В своём ТГ-канале он сообщил: "Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра".
Сообщается также об уничтожении БПЛА в Раменском районе. Разрушений и пострадавших в обоих случаях нет.
НАТО поставляет на Украинцу различные типы и виды беспилотных аппаратов для нужд ВСУ и спецслужб. Представители официального Киева анонсировали усиление ударов по территории России с использованием беспилотников.