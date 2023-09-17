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ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники

ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники - 17.09.2023 Украина.ру

ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники

Украинские БПЛА уничтожены на подлёте к российской столице

2023-09-17T11:50

2023-09-17T11:50

2023-09-17T11:50

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Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами ПВО России в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.Информацию об уничтожении летевших к Москве беспилотников распространил также мэр российской столицы Сергей Собянин. В своём ТГ-канале он сообщил: "Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра".Сообщается также об уничтожении БПЛА в Раменском районе. Разрушений и пострадавших в обоих случаях нет.НАТО поставляет на Украинцу различные типы и виды беспилотных аппаратов для нужд ВСУ и спецслужб. Представители официального Киева анонсировали усиление ударов по территории России с использованием беспилотников.

https://ukraina.ru/20230908/1049280183.html

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новости, бпла, беспилотники, всу, сво, минобороны рф, сергей собянин, москва, московская область, пво