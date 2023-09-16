https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 16.09.2023 Украина.ру
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-09-16T11:31
2023-09-16T11:31
2023-09-16T11:31
новости
россия
новые регионы
днр
донецкая народная республика
донецк
кассетные боеприпасы
снаряды
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_b6a2f481c3a5c53b4128d87c57ac5681.jpg
В СЦКК сообщили о многократных обстрелах со стороны ВСУ по Донецку кассетными боеприпасами.В частности, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:Помимо этого в СЦКК заявили о более ранних обстрелах, в том числе, кассетными снарядами.В 6:00 по населённым пунктам Семёновка и Макеевка (Червоногварденйский район) выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.В 08:15 по населённым пунктам Дзержинск Гольмовский выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный).И в 9:25 по населённому пункту Карловка и городу Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ukraina.ru/20230807/1048520500.html
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_ec1482764310a81b13958878f1bf7338.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, всу, обстрелы
Новости, Россия, Новые регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, ВСУ, обстрелы
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
В СЦКК сообщили
о многократных обстрелах со стороны ВСУ по Донецку кассетными боеприпасами.
В частности, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:
—10:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный);
—10:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный);
—10:35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)“.
Помимо этого в СЦКК заявили о более ранних обстрелах, в том числе, кассетными снарядами.
В 6:00 по населённым пунктам Семёновка и Макеевка (Червоногварденйский район) выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.
В 08:15 по населённым пунктам Дзержинск Гольмовский выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный).
И в 9:25 по населённому пункту Карловка и городу Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.
Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.