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За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 16.09.2023 Украина.ру

За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-09-16T11:31

2023-09-16T11:31

2023-09-16T11:31

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снаряды

всу

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В СЦКК сообщили о многократных обстрелах со стороны ВСУ по Донецку кассетными боеприпасами.В частности, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:Помимо этого в СЦКК заявили о более ранних обстрелах, в том числе, кассетными снарядами.В 6:00 по населённым пунктам Семёновка и Макеевка (Червоногварденйский район) выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.В 08:15 по населённым пунктам Дзержинск Гольмовский выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный).И в 9:25 по населённому пункту Карловка и городу Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ukraina.ru/20230807/1048520500.html

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новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, всу, обстрелы