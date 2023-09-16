За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 16.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 16.09.2023 Украина.ру
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-09-16T11:31
2023-09-16T11:31
новости
россия
новые регионы
днр
донецкая народная республика
донецк
кассетные боеприпасы
снаряды
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_b6a2f481c3a5c53b4128d87c57ac5681.jpg
В СЦКК сообщили о многократных обстрелах со стороны ВСУ по Донецку кассетными боеприпасами.В частности, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:Помимо этого в СЦКК заявили о более ранних обстрелах, в том числе, кассетными снарядами.В 6:00 по населённым пунктам Семёновка и Макеевка (Червоногварденйский район) выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.В 08:15 по населённым пунктам Дзержинск Гольмовский выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный).И в 9:25 по населённому пункту Карловка и городу Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ukraina.ru/20230807/1048520500.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_ec1482764310a81b13958878f1bf7338.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, всу, обстрелы
Новости, Россия, Новые регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, ВСУ, обстрелы

За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

11:31 16.09.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Вооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
В СЦКК сообщили о многократных обстрелах со стороны ВСУ по Донецку кассетными боеприпасами.
В частности, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:
  • 10:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный);
  • 10:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный);
  • 10:35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)“.
Помимо этого в СЦКК заявили о более ранних обстрелах, в том числе, кассетными снарядами.
В 6:00 по населённым пунктам Семёновка и Макеевка (Червоногварденйский район) выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.
В 08:15 по населённым пунктам Дзержинск Гольмовский выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный).
И в 9:25 по населённому пункту Карловка и городу Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.
Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
7 августа, 12:48
Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из ДонецкаНе успели дончане скромно порадоваться частичному решению водной проблемы, как украинская сторона организовала новую – кассетные боеприпасы западного образца: точные, дальнобойные и смертоносные
 
НовостиРоссияНовые регионыДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецккассетные боеприпасыснарядыВСУобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизмену
12:43Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын
12:07Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина
11:39"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодно
11:35"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
11:31За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
11:01Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
10:52"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны
10:40"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест
10:30Смерть, изменившая Украину. Пять вопросов в деле об убийстве Гонгадзе
10:25Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи
10:23Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми ракетами с дальностью 6500 км - Минобороны РФ
10:08Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября
09:52В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских
09:20Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ
08:00"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"
07:57"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
22:12На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
21:55Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
21:43Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Лента новостейМолния