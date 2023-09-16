Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми ракетами с дальностью 6500 км - Минобороны РФ
10:23 16.09.2023 (обновлено: 10:24 16.09.2023)
Российские бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД дальностью 6500 километров, заявили в Минобороны РФ
"Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров", — сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
Об этом он сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осматривали барабанную установку пуска ракет Ту-160 через открытые створки фюзеляжа.
Ким Чен Ыну продемонстрировали самолёт, оснащенный новыми ракетами, на аэродроме Кневичи во Владивостоке.
Кобылаш заявил, что все представленных на аэродроме машины - из строевых частей.
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 ранее имел на вооружении крылатые ракеты Х-101 с максимальной дальностью полёта около 5500 километров.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, разработанный в 1970-80-х годах Конструкторским бюро Туполева.
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