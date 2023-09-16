Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми ракетами с дальностью 6500 км - Минобороны РФ

США разворачивают против России битву за воздух В тот же день, когда был совершён массовый налёт украинских беспилотников на военный аэродром в Пскове, США заявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 250 миллионов долларов, включающего в себя ракеты для ПВО, ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы и миллионы патронов